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19:58 (мск), источник: Газета.Ру

Linkin Park вернулись к работе после смерти Честера Беннингтона

Группа Linkin Park вернулись к работе после смерти своего фронтмена Честера Беннингтона, передает Billboard.

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фотографий
10
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Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Теперь его группа возобновила репетиции.

Музыканты готовятся к концерту в память о своем лидере. В мероприятии также примут участие Blink 182, Bring Me The Horizon и другие группы.

Памятное шоу запланировано на 27 октября. Оно пройдет в зале «Голливуд-боул».

Во время загрузки произошла ошибка.
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