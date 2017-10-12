Linkin Park вернулись к работе после смерти Честера Беннингтона

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Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Теперь его группа возобновила репетиции.

Музыканты готовятся к концерту в память о своем лидере. В мероприятии также примут участие Blink 182, Bring Me The Horizon и другие группы.

Памятное шоу запланировано на 27 октября. Оно пройдет в зале «Голливуд-боул».