Linkin Park вернулись к работе после смерти Честера Беннингтона
Группа Linkin Park вернулись к работе после смерти своего фронтмена Честера Беннингтона, передает Billboard.
Группа Linkin Park вернулись к работе после смерти своего фронтмена Честера Беннингтона, передает Billboard.
Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Теперь его группа возобновила репетиции.
Музыканты готовятся к концерту в память о своем лидере. В мероприятии также примут участие Blink 182, Bring Me The Horizon и другие группы.
Памятное шоу запланировано на 27 октября. Оно пройдет в зале «Голливуд-боул».