Финансирование скорой медпомощи вырастет в 2018 году
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансирование в РФ амбулаторной медпомощи, скорой, помощи в дневных стационарах и реабилитации увеличится в 2018 году, сообщили журналистам в
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансирование в РФ амбулаторной медпомощи, скорой, помощи в дневных стационарах и реабилитации увеличится в 2018 году, сообщили журналистам в
«При сохранении нормативов объемов, финансирование амбулаторной помощи увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах на 23%», — приводит слова главы фонда Натальи Стадченко
Она также уточнила, что «особое внимание уделено развитию реабилитации, финансовое обеспечение которой увеличится на 40%». «Что позволит более рационально использовать лечебный потенциал медицинских организаций», — уточнила председатель ФОМС.