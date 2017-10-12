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21:52 (мск), источник: ТАСС

Финансирование скорой медпомощи вырастет в 2018 году

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансирование в РФ амбулаторной медпомощи, скорой, помощи в дневных стационарах и реабилитации увеличится в 2018 году, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Источник: РИА "Новости"
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«При сохранении нормативов объемов, финансирование амбулаторной помощи увеличится на 20%, скорой медицинской помощи и помощи в дневных стационарах на 23%», — приводит слова главы фонда Натальи Стадченко пресс-служба.

Она также уточнила, что «особое внимание уделено развитию реабилитации, финансовое обеспечение которой увеличится на 40%». «Что позволит более рационально использовать лечебный потенциал медицинских организаций», — уточнила председатель ФОМС.

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