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21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Виновника смертельного ДТП на МКАД приговорили к 9,5 годам лишения свободы

Мужчина признан виновным по ч.2 ст. 214 и ч.5 ст. 317 УК. Окончательно ему назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении минчанина, обвиняемого в угоне транспортного средства и нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

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Мужчина признан виновным по ч.2 ст. 214 и ч.5 ст. 317 УК. Окончательно ему назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд также постановил лишить его права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет. Обвиняемый обязан возместить потерпевшим в качестве компенсации морального вреда Br28 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки.

Смертельное ДТП на МКАД произошло в марте текущего года. Управлял автомобилем ночью, когда произошла трагедия, 31-летний минчанин. Водитель Audi A4 двигался по внешней стороне Минской кольцевой автодороги от улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова, не справился с управлением и врезался в опорную мачту наружного освещения. В автомобиле было 6 человек. В результате аварии парень 1996 года рождения погиб на месте. Троим выжившим пассажирам, 21-летней и 20-летней девушкам, 21-летнему парню, были причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу.

В ходе расследования было установлено, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, не принадлежал ни водителю, ни кому-либо из пассажиров. За полчаса до аварии машиной неправомерно завладели обвиняемый и его 33-летний знакомый. Они распивали алкоголь вместе с владельцем авто, с которым познакомились в тот же день. Когда хозяин Audi уснул в квартире 33-летнего мужчины, его новые знакомые решили прокатиться, взяли ключи и поехали в кафе. В это время у входа в заведение компания молодых людей — два парня и две девушки — собиралась ехать домой и разговаривали с таксистами о сумме поездки. Спустя некоторое время вариант стоимости на Br10 дешевле предложили подъехавшие на Audi мужчины. Таким образом, следствием была восстановлена картина событий, предшествовавших происшествию.

В отношении обвиняемого и его знакомого дополнительно было возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. 33-летний мужчина впоследствии скончался в больнице от полученных телесных повреждений в результате аварии. Уголовное преследование в его отношении прекратили в связи со смертью.

По результатам освидетельствования в крови водителя было обнаружено 2,46 промилле алкоголя.

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