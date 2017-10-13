Власти ввели карантин по бешенству животных в 4 районах Воронежской области

Региональные власти объявили карантин по бешенству животных в четырех районах Воронежской области. Соответствующие указы губернатора Алексея Гордеева опубликовали на правовом портале правительства в четверг, 12 октября. Запреты ввели в Эртиле, селе Запрудском Каширского района, селах Манино и Заброды Калачеевского района, а также в поселке Бор Рамонского района. Карантин на этих территориях продлится до 13 декабря. Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их.

Региональные власти ввели ограничения по бешенству в шести районах Воронежской области в начале октября. Карантин объявили в Анне, рабочем поселке Новохоперском, поселке Бор и селе Русская Гвоздевка Рамонского района, селе Васильевка Бутурлиновского района, селах Заброды и Советское Калачеевского района, а также в Нижнедевицке. Контекст С начала осени 2017 года власти Воронежской области не раз вводили запреты в связи с бешенством в различных районах региона. Карантин по бешенству животных объявили в Левобережном и Советском районах Воронежа в начале сентября. Кроме того, ограничения вводили в селе Дракине Лискинского района, в селе Вязноватка Нижнедевицкого района, в поселке Комсомольское Эртильского района, в селе Пилипы Каменского района, а также в Анне.