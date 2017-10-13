В Калининградской области принимают заявки на конкурс красоты «Мисс студенчество Янтарного края — 2017»

Принять участие в состязании могут студентки образовательных организаций от 17 до 23 лет. Рост участниц должен быть не менее 165 сантиметров. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.
Цель мероприятия — поддержать талантливую молодежь. «Его идея заключается в представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участниц», — отмечают организаторы.
Критериями отбора участниц конкурса станут: сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, внешние данные, артистическое мастерство, интеллектуальные и творческие способности. Финал конкурса пройдёт 19 ноября в концертном зале ROYAL PARK. Победительница представит регион на Всероссийском конкурсе «Мисс студенчество России» и получит iPhone 8.