Калининградский зоопарк принимает в дар старые лодки для декорации вольеров
Калининградский зоопарк принимает в дар от населения старые лодки. Об этом его представители сообщили в группе в «ВКонтакте».
Калининградский зоопарк принимает в дар от населения старые лодки. Об этом его представители сообщили в группе в «ВКонтакте».
«Дело в том, что по итогам командировки родилась у нас одна идея: декорировать, мягко говоря, не самые красивые, вольеры тюленей и сивуча лодками», — сообщается на странице сообщества.
В европейских зоопарках старой рыбацкой утварью часто декорируют зоны, где располагаются вольеры морских животных.
«За подарок мы будем безмерно благодарны и в долгу не останемся», — пообещали представители зоопарка.