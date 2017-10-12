Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Еще одна страна признала Крым частью России
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
12 октября, источник: Uzdaily.uz

Крупные города Узбекистана и Казахстана планируют связать автобусным сообщением

Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе обсуждения протокола в пленарном заседании Мажилиса Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сказал, что между Казахстаном и Узбекистаном сейчас отсутствует автобусное сообщение для пассажиров. Касымбек отметил, что это создает неудобство при переходе границы.

Читайте также
Казахстан поможет поставлять нефть для НПЗ в Узбекистане

По его словам, протокол устанавливает правовые нормы для осуществления регулярных, нерегулярных и транзитных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Данный документ придаст позитивный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Узбекистаном и Казахстаном, отметил министр. Протокол также будет способствовать увеличению мобильности населения и укреплению двусторонних отношений.

Министр сказал, что Узбекистан и Казахстан планируют запустить пассажирские маршруты до конца этого года. Он отметил, что регулярные автобусные маршруты будет открыты между крупными городами стран.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев примет участие в заседание Совета глав государств-участников СНГ
Правительство намерено либерализовать внешнюю торговлю
США выходят из ЮНЕСКО
Северная Корея признала Крым российским
СМИ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора
Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев
«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов
Трамп подписал указ, который сворачивает Obamacare
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь