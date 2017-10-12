Крупные города Узбекистана и Казахстана планируют связать автобусным сообщением

Источник: Uzdaily.uz

В ходе обсуждения протокола в пленарном заседании Мажилиса Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сказал, что между Казахстаном и Узбекистаном сейчас отсутствует автобусное сообщение для пассажиров. Касымбек отметил, что это создает неудобство при переходе границы.

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По его словам, протокол устанавливает правовые нормы для осуществления регулярных, нерегулярных и транзитных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Данный документ придаст позитивный импульс дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Узбекистаном и Казахстаном, отметил министр. Протокол также будет способствовать увеличению мобильности населения и укреплению двусторонних отношений.