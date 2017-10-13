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11:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже сняли адресные таблички с ошибкой в названии улицы Юлюса Янониса

На улице Юлюса Янониса коммунальщики сняли адресные таблички с ошибкой.

Источник: Вести - Воронеж

Произошло это после выхода в эфир материала «Вести-Воронеж». Напомним, сразу по трём адресам имя литовского поэта было написано неправильно.

Сегодня на двух домах табличек не оказалось, а вот на третьем её почему-то оставили, но спрятали за бумажным «камуфляжем». В управе Советского района заверили, что новые таблички будут заказаны в ближайшее время.

Кстати, в Воронеже правописание адресов хромает не только здесь. Например, на улице Лейтенанта Бовкуна сразу на нескольких табличках фамилия героического защитника города, почему-то, не склоняется, как того требуют правила русского языка. А на улице Пеше-Стрелецкой соседствуют два различных варианта написания: на старых табличках — слитно, на новых — через дефис. Ещё более странная ситуация — в Придонском. Там на всех адресных табличках ошибка в фамилии лётчика Артюша Огонджаняна. Более того, на мемориальной плите, установленной в 2015 году, неправильно написана не только фамилия героя войны, но ещё и его отчество.

Владимир Размустов, историк:

«Он в списке! В двух сотнях лётчиков, совершивших наземный таран. Только он Огонджанян. Армянская фамилия. Одна буква “о”. В общем, не ерунда. Это смыслы, которые нас окружают. Здания, которые нас окружают, это эстетика или бетонные коробки, которые давят. Улицы — бессмысленные или осмысленные, тёплые, родные, моя малая родина».

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