В Воронеже сняли адресные таблички с ошибкой в названии улицы Юлюса Янониса
На улице Юлюса Янониса коммунальщики сняли адресные таблички с ошибкой.
На улице Юлюса Янониса коммунальщики сняли адресные таблички с ошибкой.
Произошло это после выхода в эфир материала «Вести-Воронеж». Напомним, сразу по трём адресам имя литовского поэта было написано неправильно.
Сегодня на двух домах табличек не оказалось, а вот на третьем её
Кстати, в Воронеже правописание адресов хромает не только здесь. Например, на улице Лейтенанта Бовкуна сразу на нескольких табличках фамилия героического защитника города,
Владимир Размустов, историк:
«Он в списке! В двух сотнях лётчиков, совершивших наземный таран. Только он Огонджанян. Армянская фамилия. Одна буква “о”. В общем, не ерунда. Это смыслы, которые нас окружают. Здания, которые нас окружают, это эстетика или бетонные коробки, которые давят. Улицы — бессмысленные или осмысленные, тёплые, родные, моя малая родина».