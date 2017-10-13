Россияне назвали причины переезда на Дальний Восток
Россияне назвали несколько причин, по которым готовы переехать на Дальний Восток, об этом «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.
Россияне назвали несколько причин, по которым готовы переехать на Дальний Восток, об этом «Deita. ru» сообщили в минвостокразвития.
Первой причиной стала возможность заработка от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Следом идет возможность работать поближе к Тихоокеанскому побережью — 24% респондентов считают это важным. Кроме того, переезду может способствовать желание начать новую жизнь и стремление к быстрому карьерному росту.
Также решающим фактором в некоторых случаях становится государственная программа выдачи бесплатного «Дальневосточного гектара», которая распространяется на всех жителей России и даже на соотечественников за рубежом.
Таисия Масина.