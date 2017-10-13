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03:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Назван последний день работы ярмарки во Владивостоке

Традиционная продовольственная ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 13 и 14 октября, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.

Здесь жителям и гостям города предложат огромное разнообразие свежих овощей и фруктов, мёд и яйца, молочную и мясную продукцию.

Плоды своих трудов на ярмарку привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Ярмарка будет работать в пятницу и субботу с 9 до 18 часов. По информации департамента экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября.

Таисия Масина.

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