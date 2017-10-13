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03:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, когда владивостокцам покажут новые банкноты с символом города

Увидеть, как будут выглядеть новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, а также узнать об их признаках подлинности смогут жители и гости Владивостока, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Презентация состоится 14 октября. В субботу в Дальневосточном ГУ Банка России пройдет День открытых дверей, важной частью которого станет презентация новых денег.

Напомним, в четверг, 12 октября, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук представили новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны в ходе общероссийской кампании в 2016 году. Тогда жители России определили, символы каких городов и территорий должны появиться на новых деньгах. Победителями голосования стали мост на остров Русский (Владивосток), космодром Восточный (Амурская область), Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям (Севастополь).

Дальневосточное ГУ Банка России приглашает всех жителей и гостей Владивостока посетить День открытых дверей 14 октября 2017 года c 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Светланская, 71.

Михаил Грач.

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