Стало известно, когда владивостокцам покажут новые банкноты с символом города

Напомним, в четверг, 12 октября, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук представили новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны в ходе общероссийской кампании в 2016 году. Тогда жители России определили, символы каких городов и территорий должны появиться на новых деньгах. Победителями голосования стали мост на остров Русский (Владивосток), космодром Восточный (Амурская область), Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям (Севастополь).