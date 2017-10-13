Центр закаливания и зимнего плавания открывает новый сезон в Листвянке
Каждый желающий может стать участником этого праздника.
Каждый желающий может стать участником этого праздника.
Каждый желающий может стать участником этого праздника.
В программе танцы, песни, баня и конечно же… купание в Байкале. Также спортсмены сделают показательный заплыв на дистанцию в 1 километр. А посреди маршрута, прямо в воде, можно будет согреться чаем. На плавучем столике его поднесут официанты, тоже, кстати, «моржи».