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04:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Центр закаливания и зимнего плавания открывает новый сезон в Листвянке

Каждый желающий может стать участником этого праздника.

Источник: Вести Иркутск

Каждый желающий может стать участником этого праздника.

В программе танцы, песни, баня и конечно же… купание в Байкале. Также спортсмены сделают показательный заплыв на дистанцию в 1 километр. А посреди маршрута, прямо в воде, можно будет согреться чаем. На плавучем столике его поднесут официанты, тоже, кстати, «моржи».

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