Центр закаливания и зимнего плавания открывает новый сезон в Листвянке

В программе танцы, песни, баня и конечно же… купание в Байкале. Также спортсмены сделают показательный заплыв на дистанцию в 1 километр. А посреди маршрута, прямо в воде, можно будет согреться чаем. На плавучем столике его поднесут официанты, тоже, кстати, «моржи».