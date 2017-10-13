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03:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Студенты ТОГУ будут учиться у Касперской информационной безопасности

Ректор Сергей Иванченко на Дальневосточном форуме предпринимателей подписал соглашение о сотрудничестве с Натальей Касперской.

Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

12 октября ректор ТОГУ Сергей Иванченко подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ИнфоВотч» в лице её президента Натальи Касперской. Документ направлен на создание партнёрских отношений между компанией и вузом в сфере популяризации знаний об обеспечении информационной безопасности, подготовку высококвалифицированных кадров, организацию и проведение практик студентов, а также трудоустройство выпускников университета, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре ТОГУ.

Подписание соглашения между ТОГУ и «ИнфоВотч» состоялось в рамках II Дальневосточного форума предпринимателей, которой проходит в Хабаровске с 12 по 13 октября.

В целях реализации соглашения планируется стажировка преподавателей ТОГУ в компании «ИнфоВотч», передача вузу образовательных технологий и программных продуктов предприятия, в которых студенты ТОГУ смогут работать, содействие в трудоустройстве студентов, а также проведении различных мастер-классов в области информационной безопасности и многое другое.

Компания «ИнфоВотч» занимается разработкой обучающих курсов для специалистов по всем направлениям работы организации в области информационной безопасности предприятий и с недавнего времени активно внедряют такую образовательную базу в университеты.

— Мы считаем важным сотрудничество с ТОГУ, так как хотим передавать студентам старших курсов и выпускникам университета наши знания о том, как практически внедрять различные элементы информационной безопасности. Это нужно для того, чтобы молодые специалисты приходили на предприятия уже с багажом практических знаний и сразу могли приступать к работе, — отметила Наталья Касперская.

— Зачастую предприятия отбирают способных ребят и начинают их готовить уже с 1−2 курса, а к концу обучения все студенты трудоустроены. Это делается для того, чтобы востребованные кадры не успели разобрать. А в связи с тем, что наше государство взяло курс на цифровую экономику, таких специалистов потребуется ещё больше. Соглашение с ТОГУ даёт нам возможность расширять границы сотрудничества по стране и получать от вуза потенциальные кадры для нашей компании. Вузу же данное соглашение позволит получить обучение практическим навыкам работы на отечественных программных продуктах. Я думаю, сотрудничество будет успешным. Мы с большой надеждой смотрим в будущее, — добавила Наталья Касперская.

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