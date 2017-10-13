Студенты ТОГУ будут учиться у Касперской информационной безопасности

Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

12 октября ректор ТОГУ Сергей Иванченко подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ИнфоВотч» в лице её президента Натальи Касперской. Документ направлен на создание партнёрских отношений между компанией и вузом в сфере популяризации знаний об обеспечении информационной безопасности, подготовку высококвалифицированных кадров, организацию и проведение практик студентов, а также трудоустройство выпускников университета, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре ТОГУ.

Подписание соглашения между ТОГУ и «ИнфоВотч» состоялось в рамках II Дальневосточного форума предпринимателей, которой проходит в Хабаровске с 12 по 13 октября.

В целях реализации соглашения планируется стажировка преподавателей ТОГУ в компании «ИнфоВотч», передача вузу образовательных технологий и программных продуктов предприятия, в которых студенты ТОГУ смогут работать, содействие в трудоустройстве студентов, а также проведении различных мастер-классов в области информационной безопасности и многое другое.

Компания «ИнфоВотч» занимается разработкой обучающих курсов для специалистов по всем направлениям работы организации в области информационной безопасности предприятий и с недавнего времени активно внедряют такую образовательную базу в университеты.

— Мы считаем важным сотрудничество с ТОГУ, так как хотим передавать студентам старших курсов и выпускникам университета наши знания о том, как практически внедрять различные элементы информационной безопасности. Это нужно для того, чтобы молодые специалисты приходили на предприятия уже с багажом практических знаний и сразу могли приступать к работе, — отметила Наталья Касперская.