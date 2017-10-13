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03:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане добровольно ослепнут на 40 минут

Акцию в поддержку Международного дня белой трости проведут в краевом центре.

Хабаровск присоединится к празднованию Международного дня белой трости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Планируется привлечь внимание жителей к проблемам незрячих людей с помощью необычного мероприятия, которое пройдет в городе впервые.

Гости хабаровской краевой специализированной библиотеки испытают на себе слепоту. С помощью повязки на глаза организаторы имитируют потерю зрения, затем участникам предложат выполнять задания. Например, пройтись с собакой-поводырем, с тросточкой, попробовать налить себе воды или нарезать бутерброды, поработать за компьютером.

 — В западных регионах России существуют рестораны для слепых, театры для слепых. И мероприятия, в ходе которых обычные люди могут поставить себя на место незрячих граждан. В Хабаровске это еще как-то не принято, поэтому мы и решили провести такой эксперимент, — рассказала заместитель директора хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых Ирина Домбровская. — Было бы неплохо, чтобы хабаровчане поставили себя на место слепых людей, поняли каково это. Мы пригласили большую группу студентов — психологов, которые должны будут побыть в роли слепых, но стать участником эксперимента может любой желающий. Мероприятие стартует 16 октября в 14.00 в библиотеке для слепых на Ленина, 11 и рассчитано на 45 минут.

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