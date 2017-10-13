Хабаровчане добровольно ослепнут на 40 минут
Акцию в поддержку Международного дня белой трости проведут в краевом центре.
Акцию в поддержку Международного дня белой трости проведут в краевом центре.
Хабаровск присоединится к празднованию Международного дня белой трости, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Планируется привлечь внимание жителей к проблемам незрячих людей с помощью необычного мероприятия, которое пройдет в городе впервые.
Гости хабаровской краевой специализированной библиотеки испытают на себе слепоту. С помощью повязки на глаза организаторы имитируют потерю зрения, затем участникам предложат выполнять задания. Например, пройтись с
— В западных регионах России существуют рестораны для слепых, театры для слепых. И мероприятия, в ходе которых обычные люди могут поставить себя на место незрячих граждан. В Хабаровске это еще