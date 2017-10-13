Хабаровчане добровольно ослепнут на 40 минут

— В западных регионах России существуют рестораны для слепых, театры для слепых. И мероприятия, в ходе которых обычные люди могут поставить себя на место незрячих граждан. В Хабаровске это еще как-то не принято, поэтому мы и решили провести такой эксперимент, — рассказала заместитель директора хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых Ирина Домбровская. — Было бы неплохо, чтобы хабаровчане поставили себя на место слепых людей, поняли каково это. Мы пригласили большую группу студентов — психологов, которые должны будут побыть в роли слепых, но стать участником эксперимента может любой желающий. Мероприятие стартует 16 октября в 14.00 в библиотеке для слепых на Ленина, 11 и рассчитано на 45 минут.