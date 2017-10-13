Комсомольский Ждун дождался мэра

Глава Комсомольска-на-Амуре лично поблагодарил создательницу Ждуна за неравнодушие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мэр Андрей Климов посетил двор на ул. Сидоренко, 1, чтобы поблагодарить пенсионерку Надежду Петрову за творческий подход к благоустройству двора.

Напомним, что 80-летняя женщина создаёт скульптуры сказочных персонажей. Этим летом она вместе с соседкой сделала розового Ждуна. Женщины узнали об этом герое из передачи «Поле чудес» и решили, что именно он должен стать символом многолетнему ожиданию ремонта в их дворе.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», после того, как сообщение о комсомольском Ждуне облетело новостные ленты страны, во дворе, где он установлен, начали укладывать асфальт.

Исполнив одно желание комсомольчан, Ждун выдвинул новые требования. Теперь он хочет, чтобы коммунальщики осушили лужу, которая разрушает фундамент и фасад дома.

Жители Комсомольска-на-Амуре решили, что, если очередная просьба розового Ждуна будет услышана, то чудаковатая скульптура станет символом исполнения желаний. Горожане шутят, что к ней будут выстраиваться очереди из тех, кто много лет не может добиться от своих УК ремонта дворов, подъездов, детских площадок, ливнёвок.