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06:29 (мск), источник: РИА Новости

В США россиянку обвиняют в похищении собственного ребенка

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Гражданку России в американском штате Канзас обвиняют в похищении собственной дочери, которую она увезла в РФ, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

Источник: РИА Новости

По его словам, речь идет о гражданке РФ Богдане Осиповой, которую задержали в США несколько дней назад.

«Сегодня было заседание суда и к нам поступила информация, что ее не выпустили (под залог)», — сказал Писарев.

Генконсул отметил, что российские дипломаты находятся в постоянной связи с Осиповой и ее адвокатом и оказывают необходимую помощь. В частности, удалось добиться улучшения условий содержания россиянки под стражей.

По некоторым данным, россиянке, у которой есть и американское гражданство, грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.

Согласно судебной базе данных, процесс проходит в городе Уичито в штате Канзас. Осипова фигурирует под фамилией своего бывшего мужа Мобли.

Как следует из базы данных пропавших детей, еще в 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск.

Указывалось, что она может находиться со своей матерью. По информации СМИ, россиянка вернулась тогда на родину, где суд принял решение оставить ей двоих детей от брака с американцем. Некоторое время назад Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами.

Согласно решению американского суда, дети, которые являются гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.

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