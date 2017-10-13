Самый важный нефтепровод Дальнего Востока защитили от лесных пожаров

ООО «Транснефть — Дальний Восток», которое транспортирует топливо по второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2), приняло все меры, чтобы обеспечить устойчивую работу объектов в пожароопасной обстановке. Природные возгорания сейчас бушуют в нескольких регионах ДФО.

На всех объектах ВСТО-2 в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях сформировали группы по тушению палов и лесных пожаров. В их распоряжении есть вся необходимая техника и оборудование. Мобильные формирования перевели в режим повышенной готовности. Специалисты ООО «Транснефть — Дальний Восток» заранее обновили минерализованные полосы, обеспечили подъезды к искусственным и естественным источникам воды. На нефтеперекачивающих станциях внепланово проверили всё водоснабжение, систему автоматического пожаротушения, а также провели ревизию пожарно-технического оборудования для тушения огня в лесу.

Сейчас угрозы объектам и линейной части магистрального нефтепровода нет. Сотрудники предприятия совместно со специалистами МЧС России мониторят обстановку и контролируют безопасность нефтепровода с воздуха на вертолётах МИ-8. В случае необходимости к обнаружению огня привлекут беспилотные летательные аппараты предприятия.

За прошедшие сутки на Дальнем Востоке возникло семь новых природных пожаров, и теперь число очагов достигло 72. Шесть из них приходится на Еврейскую автономную область, 66 — на Приморский край. Дым от них окутал Хабаровск. В Чугуевском, Ольгинском и Пожарском районах Приморского края действует особый противопожарный режим, в Кавалеровском, Тернейском и Дальнегорском — режим ЧС.