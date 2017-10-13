Похозяйничать в доме Деда Мороза смогут хабаровчане

Источник: Хабаровский край сегодня

С 15 декабря по 13 января хабаровчане и гости города смогут посетить резиденцию Деда Мороза. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», большой дом новогоднего волшебника примет гостей на улице Ишимской, в районе остановки Выборгская.

Идея возникла у хабаровчанки Анны Коноваловой два года назад — ровно столько понадобилось на реализацию проекта. Для резиденции был арендован большой двухэтажный дом, интерьер и экстерьер которого продумывался до мельчайших подробностей.

— Мы обратились к примерам реализации подобных проектов в других городах России, но хотелось выделиться чем-то своим, — рассказала Анна Коновалова. — Например, в Великом Устюге дети общаются с дедушкой в его деревянном тереме. Но мы подумали, что современных детей не привлечет традиционное зодчество, поэтому в нашем случае резиденция — это большой кирпичный дом с яркими, современными элементами декора.

На протяжении семи лет предприниматель занималась организацией новогодних праздников для школьников в различных заведениях города, но такой проект у нее впервые.

Резиденция — это не просто утренник, это настоящая сказка, с эффектом присутствия. Дети и их родители здесь не будут ощущать себя на экскурсии в музее. Они смогут похозяйничать в спальне и кабинете Деда Мороза, поучаствовать в кулинарном мастер-классе и испечь свои собственные волшебные пирожки, а после устроить чаепитие и посмотреть кукольный спектакль.

— В новогоднем представлении будут участвовать профессиональные актеры хабаровских театров, — делится планами организатор проекта, — в этом смысле Дед Мороз у нас будет местным. А вот костюм ему мы шили в Москве. Вообще подготовка представления кропотливо и ответственно ведется уже в течение трех месяцев.

Программа представления займет примерно два часа, одновременно в нем может участвовать до 30 человек. Возраст детей, на которых рассчитано действо — от 1 до 8−9 лет, однако и дети постарше, и даже взрослые проявляют к Новому году огромный интерес. Поэтому билет дает право посетить представление как минимум двоим — родителю и ребенку. В конце дети традиционно получат новогодние подарки. И организаторы готовы заранее договориться о них с родителями.

— Образ Деда Мороза создан на основе исключительно русских традиций, мы старались избежать смешения культур, поэтому тщательно изучали историю этого героя именно в России. В нашем дедушке нет ничего, скажем, от Санта-Клауса, даже костюм у него не красный, а традиционного синего цвета.