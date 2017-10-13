Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс

Как отмечается в сообщении, Черчилль не докурил эту сигару 11 мая 1947 года в Париже в аэропорту Ле Бурже. От нее остался 101 мм, также на ней сохранился кончик с красно-золотистой этикеткой с надписью «La Corona / Winston Churchill». Общая длина гаванской La Corona составляет 152 мм. Окурок сохранил капитан корабля самолета, на котором летал Черчилль и его жена с британской авиабазы Нортхолт до Парижа и обратно.



В комплекте с сигарой в лот, в том числе, входила фотография Черчилля, который снят после посадки самолета. На фото он держит сигару, а также кадр подписан чернильной ручкой «Winston S. Churchill». На оборотной стороне запись командира корабля: «Эту фотографию я сделал у дверей самолет Авро Йорк в аэропорту Ле Бурже в Париже 11 мая 1947 года до того, как мы полетели обратно в Нортхолт. Черчилль окружен бывшими французскими военнослужащими, с которыми он разговаривает. Он затушил свою сигару, когда поднимался на борт, а я взял ее остатки».