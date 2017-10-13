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05:16 (мск), источник: РБК

Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс

Недокуренную сигару британского премьер-министра Уинстона Черчилля продали с молотка за $12,2 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.

Источник: AP 2017

Как отмечается в сообщении, Черчилль не докурил эту сигару 11 мая 1947 года в Париже в аэропорту Ле Бурже. От нее остался 101 мм, также на ней сохранился кончик с красно-золотистой этикеткой с надписью «La Corona / Winston Churchill». Общая длина гаванской La Corona составляет 152 мм. Окурок сохранил капитан корабля самолета, на котором летал Черчилль и его жена с британской авиабазы Нортхолт до Парижа и обратно.

В комплекте с сигарой в лот, в том числе, входила фотография Черчилля, который снят после посадки самолета. На фото он держит сигару, а также кадр подписан чернильной ручкой «Winston S. Churchill». На оборотной стороне запись командира корабля: «Эту фотографию я сделал у дверей самолет Авро Йорк в аэропорту Ле Бурже в Париже 11 мая 1947 года до того, как мы полетели обратно в Нортхолт. Черчилль окружен бывшими французскими военнослужащими, с которыми он разговаривает. Он затушил свою сигару, когда поднимался на борт, а я взял ее остатки».

Черчилль приезжал в Париж для награждения одной из высших военных наград Франции Воинской медалью в Доме инвалидов.

Как отмечает ABC News, часть сигары Черчилля приобрел житель американского штата Флорида, имя которого не разглашается.

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