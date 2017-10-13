Красноярцам пообещали потепление до +10
Температура воздуха начнет повышаться в воскресенье, а вся следующая неделя будет необычайно теплой для середины октября.
Температура воздуха начнет повышаться в воскресенье, а вся следующая неделя будет необычайно теплой для середины октября.
В конце недели в Красноярске снова изменится погода — после похолодания южный ветер принесет в город очередное кратковременное потепление.
Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+3 °C. В ночь на воскресенье ожидается до -3 °C,
Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+7°C.
В пятницу и субботу синоптики обещают снег с дождем, а в воскресенье — сухую и даже ясную погоду.
Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя порадует красноярцев теплом, но не обойдется без дождей.
Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+10 °C, ночами ожидается от +1 до +3 °C.
Напомним, в прошлом году в это время года в Красноярске уже установились дневные минусовые температуры.