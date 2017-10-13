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04:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам пообещали потепление до +10

Температура воздуха начнет повышаться в воскресенье, а вся следующая неделя будет необычайно теплой для середины октября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 77% 768 мм рт. ст. 5 м/с

В конце недели в Красноярске снова изменится погода — после похолодания южный ветер принесет в город очередное кратковременное потепление.

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+3 °C. В ночь на воскресенье ожидается до -3 °C,

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+7°C.

В пятницу и субботу синоптики обещают снег с дождем, а в воскресенье — сухую и даже ясную погоду.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя порадует красноярцев теплом, но не обойдется без дождей.

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+10 °C, ночами ожидается от +1 до +3 °C.

Напомним, в прошлом году в это время года в Красноярске уже установились дневные минусовые температуры.

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