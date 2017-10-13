Красноярцам пообещали потепление до +10

В конце недели в Красноярске снова изменится погода — после похолодания южный ветер принесет в город очередное кратковременное потепление.

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+3 °C. В ночь на воскресенье ожидается до -3 °C,

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+7°C.

В пятницу и субботу синоптики обещают снег с дождем, а в воскресенье — сухую и даже ясную погоду.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя порадует красноярцев теплом, но не обойдется без дождей.

Днем в пятницу и субботу уличные градусники будут показывать только +2..+10 °C, ночами ожидается от +1 до +3 °C.