На два дня закроют для проезда участок улицы Красноказачья в Иркутске
Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт.
Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт.
Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт. Как 12 октября 2017 года сообщила
С 6:00 14 октября до 20:00 15 октября будет закрыт проезд по переулку Бурлова. Это связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома в этом районе.
С 12 по 14 октября будет частично ограничен проезд по улице Карла Либкнехта в районе дома № 40, что связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.