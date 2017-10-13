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04:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

На два дня закроют для проезда участок улицы Красноказачья в Иркутске

Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт.

Источник: РИА "Новости"

Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, с 22:00 13 октября до 24:00 15 октября будет закрыт для проезда участок улицы Красноказачья от ул. Плеханова до ул. Ямской. Здесь будут производиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.

С 6:00 14 октября до 20:00 15 октября будет закрыт проезд по переулку Бурлова. Это связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома в этом районе.

С 12 по 14 октября будет частично ограничен проезд по улице Карла Либкнехта в районе дома № 40, что связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

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