На два дня закроют для проезда участок улицы Красноказачья в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Движение по нескольким улицам Иркутска будет закрыт. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, с 22:00 13 октября до 24:00 15 октября будет закрыт для проезда участок улицы Красноказачья от ул. Плеханова до ул. Ямской. Здесь будут производиться аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.

С 6:00 14 октября до 20:00 15 октября будет закрыт проезд по переулку Бурлова. Это связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома в этом районе.