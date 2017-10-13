Грязных водителей накажут во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщили на еженедельном совещании в городском управлении транспорта, которое прошло с участием руководителей автотранспортных предприятий краевого центра.

Целью акции станет выявление автобусов, санитарное состояние которых не соответствуют необходимым требованиям. К владельцам всех таких машин будут применены штрафные санкции вплоть до аннулирования договора о сотрудничестве.

Необходимость содержать автобусы в чистоте прописана в пункте 2.3.11 договора о перевозках, который в прошлом году подписал с администрацией Владивостока каждый перевозчик. В нем сказано, что «перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов».

За нарушение этого пункта мэрия имеет право наложить штраф на перевозчика в размере 8 тысяч рублей. При фиксировании в течение одного месяца трех нарушений администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В управлении транспорта сообщают, что о фактах ненадлежащего состояния автобусов городских маршрутов можно сообщать ежедневно по тел. 2614−334 — пишет городская администрация.