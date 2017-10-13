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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске высадили 80 елей на улице Вертковской

В Новосибирске появилась новая хвойная аллея. 80 елей в честь юбилея области высадили в Кировском районе на улице Вертковской.

Источник: Вести - Новосибирск

Аллея Молодежная — любимое место кировчан. Здесь проводят праздники, гуляют с детьми, рядом — легендарный Дом радио. Теперь площадку будут украшать — ели. Деревья, которые символизируют жизненную силу и благополучие — прекрасно приживаются в нашем климате. 80 саженцев — в честь 80-летия новосибирской области. Историческое событие. На одной площадке — представители исполнительной и законодательной власти региона, органов местного самоуправления, общественности.. Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников тоже взялся за лопату, как сам заметил — впервые на сибирской земле.

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Это очень хороший повод вспомнить еще раз тех людей, которые обеспечивали развитие региона на всех этапах его истории. Высказать слова благодарности ныне живущим ветеранам, и, конечно же, слова благодарности жителям Новосибирской области за то, что неустанно прикладывают усилия для того, чтобы регион процветал».

Председатель Заксобрания региона — вспоминает — свое первое дерево посадил еще мальчишкой — в своем родном селе Преображенка в Искитимском районе.

Андрей Шимкив, Председатель Законодательного собрания Новосибирской области: «Я в своей жизни много деревьев посадил и сейчас я вижу деревья, которым по 30−40 лет. Надеюсь, что эта аллея через лет 5−6 распустится и мы будем видеть плоды своего.

Дмитрий Асанцев, Председатель Совета депутатов г. Новосибирска: «Здорово, общественности.. и что эта традиция существует — не только в Новосибирской области, а вообще на земле. Это символ продолжения жизни- в широком смысле. И не только человечества, а вообще жизни — посадка деревьев».

Участниками акции стали и простые горожане. Местные жители — о хвойной аллее давно мечтали. Появление нового парка около их домов — настоящий праздник.

Полина Злобина, жительница Новосибирска: «И танцы тут у нас, и поют здесь, и деревья посадили, очень хорошая аллея, мы очень довольны.

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