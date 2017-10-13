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05:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

В микрорайоне Покровский появится дендросад

Сотни новых деревьев и тысяча зелёных насаждений. В Красноярске появится новое место для прогулок и даже школьных уроков на открытом воздухе.

Источник: Вести - Красноярск

В микрорайоне Покровский формируется уникальный дендросад. Жители недавно поднявшихся высоток с нетерпением ждут, когда у них под окнами расцветут и новые деревья. Уникальный проект разрабатывался совместно с кафедрой дендрологии СибГАУ. На одном гектаре будут собраны более тридцати видов из разных климатических зон — Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки.

«Это ель колючая, арония черноплодная, пузыреплодник калинолистный и многие другие растения. Зона Сибири — яблоня сибирская, лиственница. Дальний Восток — клён Гиннала, орех манчжурский, амурский барбарис», — рассказала доцент кафедры дендрологии Татьяна Аксянова.

На месте бывшей автостоянки вырастет тысяча зелёных насаждений, вместо газонов высадят почвопокровные цветы, которые не требуют ухода. Вместе с жителями глава Красноярска Эдхам Акбулатов посадил несколько деревьев и предложил активней включаться в работу юным красноярцам. Именно благодаря совместной работе горожан, бизнеса и администрации в Красноярске за пять лет появилось более 150 скверов, парков и уголков отдыха.


Роман РЫКОВ

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