Красноярцы раскритиковали ремонт Коммунального моста

Мост неоправданных ожиданий — именно такое название уже получила главная городская переправа. Открытия Коммунального водители ждали с нетерпением, но вместо ровной дороги получили полосу препятствий. — Стыков слишком много и они все неровные. Странно для новой дороги, это очень некачественно, я считаю. — Отвратительно, потому что едешь и по кочкам машина прыгает. Амортизация портится автомобиля. Машина раскачивается. Стоит на секунду руль отпустить и руль сам поворачивает, можно удариться. А вот как на замечания водителей отреагировал Владимир Егоров — руководитель строительной компании «Сибиряк», которая занимается ремонтом моста: «Какие водители жалуются? Я вот на своей машине езжу — всё хорошо. Это есть, это же температурный шов, понимаете? Без него никуда, иначе мост разорвёт».



«Если шов лежит ровно, как положено, а асфальтобетон выше или ниже, соответственно, весь удар приходится на колёса проезжающих автомобилей. Насколько нам известно, у заказчика к подрядчику тоже есть большие вопросы, и им никто не оплачивал ещё работы по устройству асфальтобетона. Не исключено, что будут приняты меры и покрытие будет переделано именно в зоне деформационных швов», — пояснил заместитель начальника Федерального управления автодорог «Байкал» Андрей Капустин.



Напомним, что ремонт моста ещё не завершён, продолжаются работы по благоустройству, нужно установить резиновые прокладки в деформационные швы, для этого Коммунальный снова будут закрывать для движения.



К слову, чувство неоправданного ожидания красноярцы испытывают не в первый раз. Путепровод между улицей 9 мая и Северным шоссе был сдан в эксплуатацию в декабре 2014 года. Со временем асфальт здесь просел и дорога превратилась в трамплин. Переделывать дефект никто не стал. Конечно — и так сойдёт. Остаётся только надеяться, что с Коммунальным мостом эта история не повторится.





Владислав ТАМОШАУСКАС.