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05:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы раскритиковали ремонт Коммунального моста

С нетерпением ждали открытия Коммунального моста, но остались недовольны ремонтом. Красноярцы массово жалуются на деформационные швы, по словам водителей, они ощутимо бьют в подвеску.

Источник: Вести - Красноярск

Мост неоправданных ожиданий — именно такое название уже получила главная городская переправа. Открытия Коммунального водители ждали с нетерпением, но вместо ровной дороги получили полосу препятствий.

— Стыков слишком много и они все неровные. Странно для новой дороги, это очень некачественно, я считаю.

— Отвратительно, потому что едешь и по кочкам машина прыгает. Амортизация портится автомобиля. Машина раскачивается. Стоит на секунду руль отпустить и руль сам поворачивает, можно удариться.

А вот как на замечания водителей отреагировал Владимир Егоров — руководитель строительной компании «Сибиряк», которая занимается ремонтом моста: «Какие водители жалуются? Я вот на своей машине езжу — всё хорошо. Это есть, это же температурный шов, понимаете? Без него никуда, иначе мост разорвёт».

Но на деле даже невооружённым глазом видно, что где-то деформационные швы утоплены в асфальт, в других местах, наоборот, выпирают наружу, на неровностях автомобильные колёса словно отбивают чечётку. Такой дефект асфальтирования заметили и специалисты федерального управления автомобильных дорог «Байкал», которые 9 октября провели независимую проверку качества ремонта.


«Если шов лежит ровно, как положено, а асфальтобетон выше или ниже, соответственно, весь удар приходится на колёса проезжающих автомобилей. Насколько нам известно, у заказчика к подрядчику тоже есть большие вопросы, и им никто не оплачивал ещё работы по устройству асфальтобетона. Не исключено, что будут приняты меры и покрытие будет переделано именно в зоне деформационных швов», — пояснил заместитель начальника Федерального управления автодорог «Байкал» Андрей Капустин.

Напомним, что ремонт моста ещё не завершён, продолжаются работы по благоустройству, нужно установить резиновые прокладки в деформационные швы, для этого Коммунальный снова будут закрывать для движения.

К слову, чувство неоправданного ожидания красноярцы испытывают не в первый раз. Путепровод между улицей 9 мая и Северным шоссе был сдан в эксплуатацию в декабре 2014 года. Со временем асфальт здесь просел и дорога превратилась в трамплин. Переделывать дефект никто не стал. Конечно — и так сойдёт. Остаётся только надеяться, что с Коммунальным мостом эта история не повторится.


Владислав ТАМОШАУСКАС.

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