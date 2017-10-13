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05:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия объявила о закрытии дачных автобусных маршрутов

Практически все автобусы прекратят свою работу 16 октября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске закрывается сезонные автобусные маршруты. Решение принято в связи с окончанием дачного сезона и соответствующим сокращением пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 16 октября будут закрыты следующие маршруты:

№ 18С «ОАО «Красфарма» — Сады»; № 40А «Автовокзал «Восточный» — Мичурина — Полигон»; № 40С «Автовокзал «Восточный» — Сады — Полигон»; № 54 «Предмостная площадь — Садовое общество «Южное»; № 59 «Предмостная площадь — ул. Глинки».

Кроме того, с 16 октября автобус № 37 не будет ходить до лагеря «Гренада». Конечная остановка маршрута переносится в пос. Базаиха.

В мэрии добавили, что автобус № 40 «Предмостная площадь — Полигон» будет работать до конца октября, но только по выходным. Маршрут сокращается с 1 ноября. Также администрация оставит автобус № 18 «Предмостная площадь — Сады», который будет перевозить пассажиров по выходным и праздникам.

Напомним, в этом году сезонные маршруты открылись 15 апреля. Традиционно дачные автобусы ходят в направлении садовых обществ, расположенных в районах ул. Глинки, Полигона и Кузнецовского плато.

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