Рухнувший виадук на ул. Семафорной заменят временным переходом
С инициативой вышли жители Кировского района.
С инициативой вышли жители Кировского района.
Вместо рухнувшего на ул. Семафорной виадука будет оборудован новый пешеходный переход. Такое решение было принято на совещании в Гражданской ассамблее, в котором приняли участие полицейские, специалисты департамента градостроительства и общественники.
Поводом для встречи стала жалоба жителей Кировского района. Люди заявили, что после обрушения надземного перехода детям пришлось перейти в другие школы, а пенсионерам — терпеть неудобства при посещении соцучреждений. Кроме того, в районе виадука неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов.
«За последние три года на месте, где
В ближайшее время на месте виадука должен появиться светофор со звуковым сигналом и деревянный переход через железнодорожные пути. Кроме того, общественники предложили заложить в бюджет деньги на строительство нового моста — примерная стоимость объекта оценивается в 180 млн рублей.
Напомним, в октябре 2014 года грузовик наехал на опору пешеходного моста по ул. Семафорной, 321. В результате происшествия пострадали два пешехода, один из них скончался. Виновника ДТП осудили на четыре года.