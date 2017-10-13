Рухнувший виадук на ул. Семафорной заменят временным переходом

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вместо рухнувшего на ул. Семафорной виадука будет оборудован новый пешеходный переход. Такое решение было принято на совещании в Гражданской ассамблее, в котором приняли участие полицейские, специалисты департамента градостроительства и общественники.

Поводом для встречи стала жалоба жителей Кировского района. Люди заявили, что после обрушения надземного перехода детям пришлось перейти в другие школы, а пенсионерам — терпеть неудобства при посещении соцучреждений. Кроме того, в районе виадука неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов.

«За последние три года на месте, где когда-то был надземный переход, произошло 14 ДТП с участием пешеходов, три человека погибли и 11 получили ранения различной степени тяжести. Позиция Государственной инспекции является непреклонной: мы за пешеходную доступность, за максимальное сокращение жертв путем создания безопасных условий при переходе проезжей части и железнодорожных путей», — заявил начальник отдела красноярской полиции Алексей Коваленко.

В ближайшее время на месте виадука должен появиться светофор со звуковым сигналом и деревянный переход через железнодорожные пути. Кроме того, общественники предложили заложить в бюджет деньги на строительство нового моста — примерная стоимость объекта оценивается в 180 млн рублей.