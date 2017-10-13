Известный дизайнер раскритиковал новые банкноты с изображением Владивостока

«В России очень плохой дизайн денег. Это просто стыдно для такой большой и хорошей страны иметь такие банкноты. Эти новые купюры идеально вписываются в текущую семью бумажных русских денег — они такие же позорные: ужасно обработанные края иллюстраций (один мост в никуда чего стоит), странные компьютерные эффекты. Вот если бы у Путина тонула дочь, а я бы ее спас, он бы тогда сказал: «Ты спас мою дочь, проси чего хочешь!» А я бы ответил: «Владимир Владимирович, разрешите «передизайнить» с нуля все наши банкноты, а заодно и монеты», — сообщил Артемий Лебедев.