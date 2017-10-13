Хабаровчан созывают на очередной «рыбный митинг»

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Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

«Рыбная тема», ставшая в этом году в Хабаровском крае одной из злободневных, получит свое продолжение на митинге, который планирует провести Российская экологическая партия «Зеленые». По словам организаторов мероприятия, все необходимые документы оформлены и разрешения получены, сообщает ИА AmurMedia.

Подготовку и проведение митинга на тему ситуации, сложившейся в этом году с прохождением лососевых пород на нерест, прокомментировал председатель регионального отделения партии «Зеленые» в Хабаровском крае Виктор Сайков.

— Мы ставим целью митинга не только собрать людей, поднять шум и стоять с флагами. Наш главный посыл — активизация людей. Ведь положение с нерестом и выловом красной рыбы в Хабаровском крае в этом году можно назвать катастрофическим. Необходимо не просто говорить об этом, а вырабатывать стратегию действий. Иначе через несколько лет весь Дальний Восток останется без этого ценного и важного биоресурса, — пояснил Виктор Сайков.

По словам Виктора Сайкова, у партии «Зеленых» есть вопросы по «рыбной теме» к властям разных уровней.

Между тем, рыбный митинг уже проходил 6 сентября в центре Хабаровска, но очень малыми силами — пришло менее 10 человек. Участники под зорким присмотром полиции высказались, а организаторы протестного действа так и не объявились. Возможно, потому что мероприятие не было санкционировано властями, а заявление о проведениии митинга в администрацию города не поступало.