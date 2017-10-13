Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Первый муж Распутиной умер перед шоу у Дмитрия Шепелева - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
06:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчан созывают на очередной «рыбный митинг»

В сети интернет распространяется видеообращение партии «Зеленых» (ВИДЕО).

Во время загрузки произошла ошибка.

Хабаровск, 13 октября, AmurMedia.

«Рыбная тема», ставшая в этом году в Хабаровском крае одной из злободневных, получит свое продолжение на митинге, который планирует провести Российская экологическая партия «Зеленые». По словам организаторов мероприятия, все необходимые документы оформлены и разрешения получены, сообщает ИА AmurMedia.

Подготовку и проведение митинга на тему ситуации, сложившейся в этом году с прохождением лососевых пород на нерест, прокомментировал председатель регионального отделения партии «Зеленые» в Хабаровском крае Виктор Сайков.

— Мы ставим целью митинга не только собрать людей, поднять шум и стоять с флагами. Наш главный посыл — активизация людей. Ведь положение с нерестом и выловом красной рыбы в Хабаровском крае в этом году можно назвать катастрофическим. Необходимо не просто говорить об этом, а вырабатывать стратегию действий. Иначе через несколько лет весь Дальний Восток останется без этого ценного и важного биоресурса, — пояснил Виктор Сайков.

По словам Виктора Сайкова, у партии «Зеленых» есть вопросы по «рыбной теме» к властям разных уровней.

Между тем, рыбный митинг уже проходил 6 сентября в центре Хабаровска, но очень малыми силами — пришло менее 10 человек. Участники под зорким присмотром полиции высказались, а организаторы протестного действа так и не объявились. Возможно, потому что мероприятие не было санкционировано властями, а заявление о проведениии митинга в администрацию города не поступало.

Напомним, ранее редакция ИА AmurMedia уже писала, что рыбакам Николаевского и Ульчского муниципальных районов Хабаровского края в этом году нечего ловить — рыбы в реке попросту нет, о чем рассказывают представители местных администраций. Это связано с тем, что ее вылавливают еще в лимане. И та же горбуша элементарно не может добраться до мест нереста, что уже в ближайшем будущем грозит заметным сокращением ее популяции. Кроме того, и в самой краевой столице найти в продаже местный лосось, да еще и по приемлемым ценам — задача не из легких.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Пятница, 13, или с чего можно ужаснуться 13 раз
Грипп-2017: чего бояться, когда ждать в Хабаровском крае и как бороться с грозным недугом
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
В Минобороны рассказали о новых комплексах мгновенного удара США
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Депутаты испытают южнокорейских секретарей-роботов
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за $12 тысяч
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь