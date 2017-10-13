Древний клад, достойный Эрмитажа, найден в Новосибирске

Комплекс «Турист-2» расположен практически в центре Новосибирска, на правом берегу Оби, где сейчас строится микрорайон «Европейский берег». Он со всех сторон зажат новостройками. Чтобы эта территория не была для учёных окончательно потерянной, здесь в быстром порядке ведутся широкомасштабные археологические работы.

На раскопках этого года, которые закончились в сентябре, были получены ошеломляющие результаты. «Мы нашли ранний могильник эпохи бронзы, я думаю, что это кротовская культура, но с этим надо ещё разбираться. Он датируется III тысячелетием до нашей эры, — говорит заместитель директора по научной работе ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин. — Там были обнаружены поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта и многое другое. Сами по себе вещи абсолютно уникальные. Если иконографически мы можем видеть параллели в культурах этого круга, то найденным предметам аналогов нет. Они, без преувеличения, достойны Эрмитажа. Я уверен, что к их анализу не раз ещё будут обращаться специалисты».