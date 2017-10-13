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08:41 (мск), источник: VN.ru

Древний клад, достойный Эрмитажа, найден в Новосибирске

На месте строительства микрорайона «Европейский берег» были обнаружены поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта и многое другое. Сами по себе вещи абсолютно уникальные.

В центре Новосибирска во время охранно-спасательных работ на археологическом комплексе «Турист-2» сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили ранний могильник эпохи бронзы. Там были найдены предметы, не имеющие аналогов в мире.

Комплекс «Турист-2» расположен практически в центре Новосибирска, на правом берегу Оби, где сейчас строится микрорайон «Европейский берег». Он со всех сторон зажат новостройками. Чтобы эта территория не была для учёных окончательно потерянной, здесь в быстром порядке ведутся широкомасштабные археологические работы.

На раскопках этого года, которые закончились в сентябре, были получены ошеломляющие результаты. «Мы нашли ранний могильник эпохи бронзы, я думаю, что это кротовская культура, но с этим надо ещё разбираться. Он датируется III тысячелетием до нашей эры, — говорит заместитель директора по научной работе ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин. —  Там были обнаружены поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта и многое другое. Сами по себе вещи абсолютно уникальные. Если иконографически мы можем видеть параллели в культурах этого круга, то найденным предметам аналогов нет. Они, без преувеличения, достойны Эрмитажа. Я уверен, что к их анализу не раз ещё будут обращаться специалисты».

Наряду с пластическим искусством здесь найдены и костяки людей, и керамика. Это позволит надёжно диагностировать эти материалы и заниматься их предметных изучением. По мнению исследователей, находка подчёркивает важность проведения археологических охранно-спасательных работ. «Всё это богатство, которое цены не имеет, могло быть утрачено под ножом бульдозера, — добавил Вячеслав Молодин изданию «Наука в Сибири».

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