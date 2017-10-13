В декабре из Омска до Исилькуля пустят дополнительную электричку
Курсировать электропоезд будет трижды в неделю.
Курсировать электропоезд будет трижды в неделю.
По информации «Омск-пригород», с 20 декабря запустят дополнительную электричку направления
Общее время в пути 115−125 минут. На маршруте электропоезд будет совершать пять остановок на станциях Карбышево-1, о.п. 2883 км, Мариановка, Пикетное и Москаленки.
Отправление из Омска в 11:20 часов, из Исилькуля — в 13:35 часов.
Подробное расписание движения электропоезда можно узнать на сайте «Омск-пригород» и по телефонам 44−31−52, 8−800−234−3152.