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08:48 (мск), источник: Om1.ru

В декабре из Омска до Исилькуля пустят дополнительную электричку

Курсировать электропоезд будет трижды в неделю.

По информации «Омск-пригород», с 20 декабря запустят дополнительную электричку направления Омск-Исилькуль. Электропоезд будет курсировать три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

Общее время в пути 115−125 минут. На маршруте электропоезд будет совершать пять остановок на станциях Карбышево-1, о.п. 2883 км, Мариановка, Пикетное и Москаленки.

Отправление из Омска в 11:20 часов, из Исилькуля — в 13:35 часов.

Подробное расписание движения электропоезда можно узнать на сайте «Омск-пригород» и по телефонам 44−31−52, 8−800−234−3152.

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