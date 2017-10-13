Накормить всех. Как кемеровчане помогают бездомным на улицах?
Если сегодня трудности у
Если сегодня трудности у
Почти 17,5 тыс. порций еды, больше 4 тыс. кг разных угощений от каш до кексов — это не отчёт школьной столовой. Это статистика за прошлый год —
С миру по нитке.
Филиал всероссийской организации, благотворительный фонд «Пища жизни» существует в Кемерове с августа 2014 года и живёт исключительно с помощью волонтёров и за счёт
«Мы кормим всех, чтобы не было голодных», — объясняет руководитель кемеровского фонда «Пища жизни» Виктория Иванова. Сама Виктория, работающая в общежитии КемГИК, пришла в фонд два с половиной года назад. Начинала с рядовой посудомойки, а спустя полтора года стала руководить организацией. За это время в фонде изменилось не так много, но даже лёгкие подвижки произошли в лучшую сторону — помещение готовки, которое бесплатно предоставила одна из кемеровских студий йоги, можно расширять, помогать стало больше волонтёров (всего около 20 человек). «Пища жизни» кормит бездомных два раза в неделю: в среду в Центре социальной адаптации населения, где временно содержатся люди, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию, а в субботу на улице (рядом с цирком много бездомных, которые уже помнят и с благодарностью ждут своих кормильцев).
К примеру, в августе добровольцы раздали 510 порций еды, 210 кексов и 40 булок хлеба. На это всё нужно время и деньги. Некоторые из волонтёров работают с 10 до 15 часов на кухне: чистят и режут овощи, моют посуду, готовят обеды, раскладывают их по контейнерам
Людей нельзя бросать.
Нельзя сказать, что судьба всех бездомных людей изменилась, когда к ним повернулись лицом волонтёры, но жизнь 43-летнего Дмитрия стала совсем другой, особенно за последние годы. Сам он из Ростова. Мужчина поссорился с семьёй и уехал в Сибирь на заработки. Попал в лесное хозяйство, где однажды случился пожар. Пытаясь его потушить, Дмитрий сильно обгорел и попал в мае 2017 года в Центр социальной адаптации как неходячий. Работодатель ничего не стал возмещать жертве происшествия, но сотрудники центра помогли ему реабилитироваться. Со временем мужчина стал ходить, повеселел. А потом его присмотрела Алёна Степанова, которая пришла помогать фонду с готовкой на кухне и однажды поехала посмотреть на тех, ради кого это делается.
Алёна с мужем — фермеры из Кемеровского района, держат хозяйство, имеют большой огород и ждут третьего ребёнка. Лишние рабочие руки им никогда не мешают, поэтому семья всерьёз решила пристроить у себя бездомного за попечение (еда, одежда) и подыскать ему работу. Дмитрий был не единственным, кого вытащили из безысходности и безрадужного будущего Степановы. Больше десяти лет назад в поле они нашли бродячего человека, которого приютили у себя и помогли восстановить документы. Сейчас 60-летний Сергей, та самая находка, стал почти членом семьи и, несмотря на свой пожилой возраст, тоже помогает по дому — ухаживает за коровами.
«Конечно, мы боялись брать незнакомцев (Дмитрий, как потом выяснилось, около 20 лет провёл в тюрьме), но людям нужно
Начни с себя.
Волонтёрство очень сильно поменяло и саму Викторию Иванову — руководителя кемеровского отделения фонда «Пища жизни». Кемеровчанке захотелось помогать всем вокруг. Так наша героиня стала угощать студентов, принося им оставшиеся после готовки порции, взяла на попечение пару сирот из института. «Меня очень мотивирует, вдохновляет и организует волонтёрство. Я по природе ленива, но когда ты знаешь, что на тебе лежит ответственность, что от тебя много зависит, лень как рукой снимает.
По похожему пути пошла студентка второго курса КемТИПП Наталья Пинегина. Она давно искала, чем бы полезным себя занять, и пару лет назад уже натыкалась в Интернете на «Пищу жизни». Но судьба завела её в фонд только четыре месяца назад и совершенно случайно, когда она занималась в клубе по интересам в той же студии йоги, где готовят пищу для бездомных. Наташа узнала: «Пища жизни» тут, совсем рядом, ей можно помочь. Не задумываясь, девушка пришла в ближайший свободный день готовить на кухню (ходит по субботам
А кемеровчанин Леонард Петров уже два года возит еду с кухни и сам её раздаёт. «Чтобы поменять
К новому году сотрудники хотят официально зарегистрировать фонд и уже не скрываться ни от кого, не работать «подпольно», хотя в их деятельности нет совершенно ничего запретного. В мечтах у Виктории