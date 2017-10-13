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09:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики и МЧС: смог на Среднем Урале продержится до вечера

В выходные уральцев ждет теплая и безветренная погода.

Специалисты Уралгидрометцентра и МЧС сообщают о вредных примесях в атмосферном воздухе до вечера пятницы, 13 октября. При этом погода до конца недели останется теплой и безветренной, но с высокой облачностью.

Атмосферное загрязнение воздуха продержится до восьми часов вечера. Не исключено, что оно может быть продлено, поскольку в выходные дни ожидается безветрие и сильная облачность, но температура воздуха сохранится, как и в предыдущие дни на этой неделе.

Так, в Екатеринбурге в субботу, 14 октября, будет +10°С, а в воскресенье — +9°С. В Свердловской области в субботу — от +7°С до +12°С, в воскресенье — от +5°С до +10°С. Все выходные будет облачно, с прояснениями и без существенных осадков. При этом ветер — неустойчиво слабый.

В областном МЧС посоветовали при предупреждении о неблагоприятных метеорологических условиях по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Проветривать помещение желательно днем, а лучше всего провести влажную уборку.

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