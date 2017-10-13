Новый губернатор Омской области посетил матч «Авангарда»
Бурков предпочёл живую игру ТВ трансляции.
Бурков предпочёл живую игру ТВ трансляции.
Накануне, 12 октября, на домашнем льду «Авангард» сразился с китайским «Куньлунь Ред Стар». Матч посетил и новый губернатор Омской области Александр Бурков.
Александр Бурков, как стало известно, любит хоккей. Он впервые посетил «Арену-Омск» и болел за омских ястребов до конца.
«Новый глава региона предпочел телевизионной трансляции “живую” игру и возможность пережить яркие моменты вместе с многотысячной армией болельщиков, собравшихся на трибунах спорткомплекса», — сообщает
Также президент ХК «Авангард» вручил новому губернатору именной свитер.
Отметим, что омская команда обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:0.