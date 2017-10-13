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09:05 (мск), источник: АиФ Омск

Новый губернатор Омской области посетил матч «Авангарда»

Бурков предпочёл живую игру ТВ трансляции.

Источник: Аргументы и факты

Накануне, 12 октября, на домашнем льду «Авангард» сразился с китайским «Куньлунь Ред Стар». Матч посетил и новый губернатор Омской области Александр Бурков.

Александр Бурков, как стало известно, любит хоккей. Он впервые посетил «Арену-Омск» и болел за омских ястребов до конца.

«Новый глава региона предпочел телевизионной трансляции “живую” игру и возможность пережить яркие моменты вместе с многотысячной армией болельщиков, собравшихся на трибунах спорткомплекса», — сообщает пресс-служба омского правительства.

Также президент ХК «Авангард» вручил новому губернатору именной свитер.

Отметим, что омская команда обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:0.

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