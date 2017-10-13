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08:50 (мск), источник: Om1.ru

В субботу в Омске потеплеет, в воскресенье — похолодает

Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на выходные.

Обь-Иртышское УГМС предвещает омичам сухую и тёплую субботу, а затем — дождливое и прохладное воскресенье.

Сегодня днём, 13 октября, воздух днём прогреется до +10…+15°. Дождя не будет.

В субботу, 14 октября, ночью ожидается −5…−0°, при натекании облачности до +5°. Днём потеплеет до +11…+16°. Не прогнозируется ни дождей, ни туманов.

В воскресенье, 15 октября, ночь будет относительно тёплой: 0…+5°. Зато днём несколько похолодает: +7…+12°. Местами пройдет небольшой дождь.

Этот прогноз — предварительный, и со временем синоптики могут его скорректировать.

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