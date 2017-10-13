В субботу в Омске потеплеет, в воскресенье — похолодает
Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на выходные.
Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на выходные.
Сегодня днём, 13 октября, воздух днём прогреется до +10…+15°. Дождя не будет.
В субботу, 14 октября, ночью ожидается −5…−0°, при натекании облачности до +5°. Днём потеплеет до +11…+16°. Не прогнозируется ни дождей, ни туманов.
В воскресенье, 15 октября, ночь будет относительно тёплой: 0…+5°. Зато днём несколько похолодает: +7…+12°. Местами пройдет небольшой дождь.
Этот прогноз — предварительный, и со временем синоптики могут его скорректировать.