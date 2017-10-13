Школьники Казани стали победителями международного турнира по программированию

В турнире принимали участие школьники-программисты из Румынии, Сербии, Молдавии, Италии, Болгарии, России, Швейцарии. Всего в турнире состязалось 82 школьника.
Россию, кроме команды лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ, представляли сборные Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска — кандидаты в сборную РФ по программированию.
Команда лицея КФУ была представлена учащимися 9-х и 11-х классов. Ученик 11-го класса Асхат Сахабиев завоевал золотую медаль, девятиклассник Ильдар Гайнуллин — серебряную медаль, учащийся 9-го класса Азат Исмагилов взял «бронзу».