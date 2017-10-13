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12:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Школьники Казани стали победителями международного турнира по программированию

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана стали победителями международного турнира по программированию, который прошел с 3 по 8 октября в Бухаресте, сообщает Минобрнауки РТ.

В турнире принимали участие школьники-программисты из Румынии, Сербии, Молдавии, Италии, Болгарии, России, Швейцарии. Всего в турнире состязалось 82 школьника.

Россию, кроме команды лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ, представляли сборные Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска — кандидаты в сборную РФ по программированию.

Команда лицея КФУ была представлена учащимися 9-х и 11-х классов. Ученик 11-го класса Асхат Сахабиев завоевал золотую медаль, девятиклассник Ильдар Гайнуллин — серебряную медаль, учащийся 9-го класса Азат Исмагилов взял «бронзу».

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