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10:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фермеры Татарстана представят сельхозпродукцию на 10 торговых площадках Казани

(Казань, 12 октября, «Татар-информ»). 14 октября на 10 площадках Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Так, в агропромпарке «Казань» можно будет приобрести продукцию компании «Татмелиорация», аграриев Арского и Балтасинского районов. На рынке «Дерби» в поселке Дербышки (ул. Липатова, 7) товары представят сельхозпроизводители Алькеевского района.

В Ново-Савиновском районе будет открыта торговая площадка перед гипермаркетом «Бахетле». В ярмарке примут участие производители Новошешминского и Спасского районов.

На площадке около Московского рынка, со стороны улиц Энергетиков и Шамиля Усманова, свою продукцию представят фермеры Буинского района.

Сельхозпродукцию производителей «Татагрохима» и Высокогорского района жители Авиастроительного района смогут купить на площадке перед гипермаркетом «Бахетле».

В Кировском районе будут работать две ярмарочные площадки — перед торговым центром «Ягодная Слобода», где будет представлена продукция из Камско-Устьинского района, и в поселке Юдино (ул. Ильича, 1).

В Вахитовском районе ярмарка развернется на территории парковочной площадки за Чеховским рынком. Здесь торговля будет организована производителями Алексеевского района, а на площадке перед сквером имени Карима Тинчурина — Тюлячинского района.

В Приволжском районе приобрести сельхозпродукцию можно будет на площадке рядом с культурным центром «Проспект».

Также ярмарки пройдут на трех площадках в Набережных Челнах. В частности, на ул. Набережная Г. Тукая, на бульваре имени Галиаскара Камала и на ул. Шамиля Усманова (от ул. Пушкина до проспекта Вахитова). Свою продукцию на эти площадки завезут аграрии Тукаевского, Актанышского, Мензелинского, Азнакаевского районов.

Кроме того, сельхозярмарка пройдет на территории технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе.

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