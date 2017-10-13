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11:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

После капремонта в Казани открылась станция скорой помощи

(Казань, 12 октября, «Татар-информ», Белова Валерия). Станция скорой медицинской помощи № 6 открылась в Казани после капитального ремонта.

Источник: РИА "Новости"

Всего в столице Татарстана расположено 9 подстанций в разных районах города, с расчетом 20-минутной транспортной доступности. Радиус обслуживания каждого пункта от 5 до 35 км.

«Ежедневно по программе президента мы проводим капремонт подстанций скорой медицинской помощи. В прошлом году выполнили ремонт в Набережных Челнах, а в этом — в Бугульме, Нижнекамске и Казани. У нас третий год подряд благодаря поддержке Рустама Минниханова проводится обучение фельдшеров службы скорой медицинской помощи со всего Татарстана в специальных симуляционных центрах. То есть можно говорить, что каждый фельдшер республики раз в два года проходит повышение квалификации на современных симуляторах», — рассказал Министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Отметим, что в Казани в круглосуточном режиме работают 80 бригад СМП, а в летнее время дополнительно работают еще 2 мотобригады фельдшеров. Ежегодно станция выполняет более 400 тысяч вызовов, из них около 48 тысяч вызовов обслуживает подстанцией № 6.

Напомним, подстанция № 6 открылась в 1971 году для обслуживания населения Приволжского и Советского районов Казани, поселков Салмачи, Привольный, Вишневка и других. За сутки бригады подстанции выезжают на 120 — 130 вызовов к взрослому и детскому населению, среднесуточная нагрузка на бригаду составляет 16 вызовов.

К слову, ремонт на подстанции проводился только один раз в 1982 году. На капитальный ремонт этого пункта правительство выделило 6 млн 114 тыс. рублей и 900 тысяч рублей на приобретение мебели, оргтехники и бытовой техники.

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