Жизнь китайской семьи в пяти графиках
За пять лет власти Си Цзиньпина КНР стала еще богаче и сильнее. Но как это отразилось на жизни обычных семей? Пять простых графиков рассказывают о семейной жизни, расходах и образовании современных китайцев.
За пять лет власти Си Цзиньпина КНР стала еще богаче и сильнее. Но как это отразилось на жизни обычных семей? Пять простых графиков рассказывают о семейной жизни, расходах и образовании современных китайцев.
Пока в Китае зарождается новое поколение лидеров, а руководство страны планирует курс на следующую пятилетку, статистика дает представление о том, как меняется жизнь людей.
В 2015 году правительство отказалось от печально известной политики, разрешающей семье иметь только одного ребенка.
Теперь, когда заводить нескольких детей и иметь большие семьи разрешили официально, в Китае актуальны те же тренды, что и в остальном развитом мире. В стране сокращается количество браков и все больше пар решают развестись.
Возможно, первое впечатление обманчиво.
Уровень разводов в Китае был и остается заметно ниже, чем в США или в странах Западной Европы
«В континентальном Китае по сравнению с соседними странами гораздо выше процент людей, которые
Даже после завершения политики «одна семья — один ребенок» в 2015 году, ее последствия еще долго будут напоминать о себе.
Известен случай, когда в 2015 году 40-летний китайский бизнесмен судился с брачным агентством в Шанхае. За поиски жены он заплатил 7 млн юаней (около 1 млн долларов), однако подобрать спутницу жизни ему так и не смогли.
«Политика одного ребенка в Китае усложнила демографический переход», — говорит Луис Куйс из исследовательской компании Oxford Economics.
Сокращение рождаемости и старение населения сильно повлияли на объем рабочей силы в стране и как следствие затормозили экономический рост
«И хотя с января 2016 года было разрешено заводить двоих детей, повышение рождаемости отразится на состоянии рынка труда не раньше, чем через два десятилетия», — заключил Куйс.
Повышение уровня жизни постепенно меняет традиционные взгляды на гендерные роли. Это может положительно повлиять на существующий дисбаланс.
«Соотношение мужчин и женщин уже меняется», — рассказывает Му Женг из Центра исследования семьи и населения в Национальном университете Сингапура.
«К этому привели послабления в демографической политике, переоценка гендерных ролей, заметные достижения женщин в учебе и карьере, а также более развитая социальная политика», — говорит исследователь.
Несмотря на неутихающие разговоры о китайском «строительном пузыре», у рынка жилья КНР есть одна важная черта. В Китае самый большой процент домовладельцев среди миллениалов — молодых людей, родившихся после 1981 года.
По этому показателю КНР давно обогнала Европу и США.
Статистика HSBC показывает ситуацию только в городах, и, тем не менее, это важный тренд. Родители изо всех сил стараются обеспечить своих сыновей жильем и сделать их более привлекательными кандидатами на роль супруга.
Традиционно дом должен предоставить жених. Многие истории любви так и не закончились браком, потому что у жениха не было своего жилья
Итак, как же будет выглядеть семейная жизнь, если благодаря очарованию, удаче или недвижимости китайскому мужчине
Средний доход китайской семьи постепенно растет и в городах, и в сельской местности. Цены на продукты за последние десятилетия сильно упали, а вот расходы на одежду, еду и транспорт, наоборот, выросли. Такая же ситуация сложилась с тратами на связь. Распространение мобильных телефонов доказывает этот тезис.
Смартфон — уже не просто очередная статья расходов. Приложение WeChat, например, настолько востребовано в повседневной жизни, что многие уже не могут представить, как обходиться без него.
«WeChat создан как универсальный набор инструментов, своего рода цифровой швейцарский нож», — говорит Дункан Кларк, технический аналитик компании ABI Research, живущий в Пекине.
Кроме того, рост доходов означает и рост трат на образование. За последние годы все больше китайцев отправляют детей учиться за границу. И что интересно, отучившись, дети приезжают назад.
«Большой процент студентов возвращаются в Китай после учебы. В 2016 году так сделали 433 тыс. студентов», — говорит Раджив Бисвас, главный специалист по экономике в
В КНР становится все больше молодых специалистов с дипломами иностранных вузов и опытом жизни за границей. Это приведет к тому, что следующему поколению руководителей в разных областях будет ближе и понятнее культура и образ мыслей в других странах.
Это будет особенно кстати, если учесть, что в ближайшие десять лет КНР планирует стать крупнейшей экономикой мира.
Степень, полученная в европейском и американском вузе, точно поможет получить хорошую работу и даже может увеличить шансы найти подходящего партнера.