Выставки, кино и музыка: куда пойти в пятницу после работы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Футуристическая опера «Победа над Солнцем»

Время: 20:00.

Место: Театр Стаса Намина (улица Крымский Вал, дом 9, строение 33).

Вход: от 100 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

В 1913 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы «Победа над Солнцем» композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Крученых с декорациями Казимира Малевича. Это событие важно по двум причинам: во-первых, тогда знаменитый «Черный квадрат» Малевича впервые появился на публике (в виде занавеса), а во-вторых, премьера оперы ознаменовала рождение футуристического театра — явления короткого, но яркого. Прорывное произведение было забыто довольно быстро — «Победу над Солнцем» вспомнили только в восьмидесятые и начали реконструировать ее по всему миру.

Свою версию футуристической оперы Театр Стаса Намина представил в 2015 году: костюмы по эскизам Казимира Малевича, музыка Михаила Матюшина и Александра Скрябина в переложении музыкального руководителя театра Александра Слизунова, современная хореография Екатерины Горячевой. В июне этого года спектакль был представлен европейской публике на Международном театральном фестивале в Равенне (Италия).

Выставка «Свет на просвет»

Время: до 20:00.

Место: галерея «Нагорная» (улица Ремизова, дом 10).

Вход: полный билет — 100 рублей, 50 рублей — льготный.

Возрастное ограничение: 0+

Выставка «Свет на просвет» в галерее «Нагорная» вот-вот завершит свою работу — успейте посетить еще одно событие для поклонников отечественного художественного авангарда. Экспозиция объединяет вдохновленные смелостью футуристов, супрематистов, конструктивистов и абстракционистов работы современных художников. Среди участников — Клара Голицына, Петр Банков, Елена Кисель, Света Литвак, Ярослав Мартынов, Сергей Малютин, Николай Наумов, Александр Панкин, ученики мастерской ГЦСИ «Движущиеся картинки», студенты Института современного искусства и МГХПА имени С. Г. Строганова.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На выставке также представлены архивные материалы из фондов Государственного музея В. В. Маяковского, тематические медиадайджесты о теориях и практиках Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и школы Баухауз, студии Всеволода Мейерхольда, лаборатории Льва Термена.

Лекция-концерт «Феномен Бартока»

Время: 19:30.

Место: Музей Вадима Сидура (улица Новогиреевская, дом 37а).

Вход: 300 рублей.

Возрастное ограничение: 12+

Венгерский композитор Бела Барток считается одним из главных новаторов музыки ХХ века, хотя все модные авангардистские течения его времени вроде додекафонии прошли мимо него. Гораздо больше его интересовал фольклор — венгерский, болгарский, югославский, румынский.

На лекции в Музее Вадима Сидура можно будет узнать не только о жизни и творчестве Бартока, но и о венгерской народной музыке и культуре родины композитора в целом. После лекции произведения Бартока — сонаты для скрипки и фортепиано, для скрипки соло, пьесы — прозвучат в исполнении солистки оркестра Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского Вл. И. Немировича-Данченко Галины Скобелевой и Софьи Потылицыной, регулярно выступающей с концертами в Московской консерватории, Музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки и Московском международном доме музыки.

Показ фильма «Тартюф» Фридриха Вильгельма Мурнау

Время: 18:30.

Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 18).

Вход: свободный.

Возрастное ограничение: 12+

В «Сатурне» продолжается серия показов «Киновинтаж». Сегодня здесь покажут «Тартюфа» Фридриха Мурнау — немой фильм 1925 года, в котором соединились экранизация одноименной комедии Мольера, оригинальная история и аллюзии на «Гамлета» Шекспира.

В доме пожилого богача всю власть захватила коварная домоправительница. Настроив хозяина дома против его внука, она надеется завладеть всем его состоянием. Но не тут-то было: изгнанный внук возвращается под видом бродячего кинематографиста и, подобно Гамлету, устраивает сцену мышеловки. Он показывает дедушке фильм о хитром воришке Тартюфе, прикинувшемся благородным ученым и оболгавшем родственников богача Оргона. Пелена падает с глаз старика, и в его доме торжествует справедливость — как и в финале мольеровской комедии.

Выставка «12 городов будущего. Визионерская архитектура XXI века»

Время: с 10:00 до 20:00.

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2).

Вход: полный билет — 200 рублей, льготный — 100 рублей.

Возрастное ограничение: 0+

10 октября в Музее Москвы открылась, пожалуй, самая мечтательная выставка недели. Ее участники — архитекторы из Венеции, Москвы, Хельсинки и Санкт-Петербурга — представили свое видение устройства городов в будущем. Далеко не все участники представляют будущее как нагромождение «умных домов» из стекла и бетона, напичканных суперсовременными компьютерными системами.