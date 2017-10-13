Выставки, кино и музыка: куда пойти в пятницу после работы
Рабочая неделя
Рабочая неделя
Футуристическая опера «Победа над Солнцем»
Время: 20:00.
Место: Театр Стаса Намина (улица Крымский Вал, дом 9, строение 33).
Вход: от 100 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
В 1913 году в
Свою версию футуристической оперы Театр Стаса Намина представил в 2015 году: костюмы по эскизам Казимира Малевича, музыка Михаила Матюшина и Александра Скрябина в переложении музыкального руководителя театра Александра Слизунова, современная хореография Екатерины Горячевой. В июне этого года спектакль был представлен европейской публике на Международном театральном фестивале в Равенне (Италия).
Выставка «Свет на просвет»
Время: до 20:00.
Место: галерея «Нагорная» (улица Ремизова, дом 10).
Вход: полный билет — 100 рублей, 50 рублей — льготный.
Возрастное ограничение: 0+
Выставка «Свет на просвет» в галерее «Нагорная»
На выставке также представлены архивные материалы из фондов Государственного музея В. В. Маяковского, тематические медиадайджесты о теориях и практиках Высших
Время: 19:30.
Место: Музей Вадима Сидура (улица Новогиреевская, дом 37а).
Вход: 300 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Венгерский композитор Бела Барток считается одним из главных новаторов музыки ХХ века, хотя все модные авангардистские течения его времени вроде додекафонии прошли мимо него. Гораздо больше его интересовал фольклор — венгерский, болгарский, югославский, румынский.
На лекции в Музее Вадима Сидура можно будет узнать не только о жизни и творчестве Бартока, но и о венгерской народной музыке и культуре родины композитора в целом. После лекции произведения Бартока — сонаты для скрипки и фортепиано, для скрипки соло, пьесы — прозвучат в исполнении солистки оркестра Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского Вл. И.
Показ фильма «Тартюф» Фридриха Вильгельма Мурнау
Время: 18:30.
Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 18).
Вход: свободный.
Возрастное ограничение: 12+
В «Сатурне» продолжается серия показов «Киновинтаж». Сегодня здесь покажут «Тартюфа» Фридриха Мурнау — немой фильм 1925 года, в котором соединились экранизация одноименной комедии Мольера, оригинальная история и аллюзии на «Гамлета» Шекспира.
В доме пожилого богача всю власть захватила коварная домоправительница. Настроив хозяина дома против его внука, она надеется завладеть всем его состоянием. Но не
Выставка «12 городов будущего. Визионерская архитектура XXI века»
Время: с 10:00 до 20:00.
Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2).
Вход: полный билет — 200 рублей, льготный — 100 рублей.
Возрастное ограничение: 0+
10 октября в Музее Москвы открылась, пожалуй, самая мечтательная выставка недели. Ее участники — архитекторы из Венеции, Москвы, Хельсинки и
Например, известная московская архитектурная группа «Обледенение архитекторов» предлагает оглянуться назад: их проект вдохновлен советской типовой застройкой. Венецианец Ренато Рицци предлагает идти в прошлое еще дальше — во времена давно минувшей бель эпок. А