На перекрестке в центре Омска изменили схему движения
На этом участке дороги установят новый знак и добавят еще одну секцию светофора.
На этом участке дороги установят новый знак и добавят еще одну секцию светофора.
На сегодняшний день водители съезжая с Комсомольского моста могут повернуть в сторону улицы Думской только с крайней левой полосы. По двум оставшимся движение осуществляется прямо.
По информации департамента транспорта, поворот на улицу Лермонтова с проспекта Карла Маркса при движении с Комсомольского моста будет осуществляться за счет дополнительной полосы. На перекрестки установят дорожный знак «Направление движения по полосе» (налево). Кроме того, у светофора появится еще одна секция.
Отметим, что теперь парковка на улице Лермонтова разрешена только параллельно (от проспекта Маркса до улицы Пушкина).