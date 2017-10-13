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08:52 (мск), источник: Om1.ru

На перекрестке в центре Омска изменили схему движения

На этом участке дороги установят новый знак и добавят еще одну секцию светофора.

Источник: Om1.ru

На сегодняшний день водители съезжая с Комсомольского моста могут повернуть в сторону улицы Думской только с крайней левой полосы. По двум оставшимся движение осуществляется прямо.

По информации департамента транспорта, поворот на улицу Лермонтова с проспекта Карла Маркса при движении с Комсомольского моста будет осуществляться за счет дополнительной полосы. На перекрестки установят дорожный знак «Направление движения по полосе» (налево). Кроме того, у светофора появится еще одна секция.

Отметим, что теперь парковка на улице Лермонтова разрешена только параллельно (от проспекта Маркса до улицы Пушкина).

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