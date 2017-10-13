На перекрестке в центре Омска изменили схему движения

Источник: Om1.ru

На сегодняшний день водители съезжая с Комсомольского моста могут повернуть в сторону улицы Думской только с крайней левой полосы. По двум оставшимся движение осуществляется прямо.

По информации департамента транспорта, поворот на улицу Лермонтова с проспекта Карла Маркса при движении с Комсомольского моста будет осуществляться за счет дополнительной полосы. На перекрестки установят дорожный знак «Направление движения по полосе» (налево). Кроме того, у светофора появится еще одна секция.