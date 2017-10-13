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08:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Карантин по АЧС продлен в двух районах Омской области до 10 ноября

Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области 15 сентября.

Карантин по африканской чуме свиней, который должен был быть снят 15 октября, продлен в Исилькульском и Москаленском районах Омской области до 10 ноября, сообщили в региональном Минсельхозе. В 9 из 12 районов региона карантин был снят 25 сентября.

По данным регионального Россельхознадзора, во вторник в образцах из подсобных хозяйств деревни Миролюбовка Москаленского района был найден генетический материал вируса АЧС.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов. В регионе был объявлен режим ЧС.

Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области 15 сентября, в Шербакульском районе. Всего по данным на конец сентября в карантинных зонах уничтожили более 16 тыс. животных, сообщает портал «Омск здесь».

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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