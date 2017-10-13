Новокузнечанка лишилась автомобиля возле отдела судебных приставов
Женщина курила на парковке и не обратила внимания на приближающихся судебных приставов.
Женщина курила на парковке и не обратила внимания на приближающихся судебных приставов.
В Новокузнецке местная жительница не заметила судебных приставов и лишилась автомобиля.
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Когда должница закончила разбираться с долгом по коммунальным платежам, она вышла на парковку и решила отдохнуть. Пока она курила, возле её машины прошли судебные приставы. Женщина не придала этому значения. Приставы с помощью приложения «Мобильный розыск» выяснили, что у хозяйки авто есть долг перед банком. Машину арестовали, женщина отдала ключи без конфликтов.