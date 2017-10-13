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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанка лишилась автомобиля возле отдела судебных приставов

Женщина курила на парковке и не обратила внимания на приближающихся судебных приставов.

В Новокузнецке местная жительница не заметила судебных приставов и лишилась автомобиля.

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, женщина приехала в отдел судебных приставов, чтобы разобраться с задолженностью по коммунальным платежам. Однако, у неё имелся еще один долг. Пять лет назад новокузнечанка взяла в банке кредит на сумму более 300 000 рублей под залог машины «Lada Granta». Женщина подрабатывала на ней в такси, но долг возвращать не собиралась. В её отношении было возбуждено исполнительное производство, она не открывала дверь своей квартиры, чтобы приставы не смогли её оповестить.

Когда должница закончила разбираться с долгом по коммунальным платежам, она вышла на парковку и решила отдохнуть. Пока она курила, возле её машины прошли судебные приставы. Женщина не придала этому значения. Приставы с помощью приложения «Мобильный розыск» выяснили, что у хозяйки авто есть долг перед банком. Машину арестовали, женщина отдала ключи без конфликтов.

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