Новокузнечанка лишилась автомобиля возле отдела судебных приставов

По сообщению пресс-службы УФССП по Кемеровской области, женщина приехала в отдел судебных приставов, чтобы разобраться с задолженностью по коммунальным платежам. Однако, у неё имелся еще один долг. Пять лет назад новокузнечанка взяла в банке кредит на сумму более 300 000 рублей под залог машины «Lada Granta». Женщина подрабатывала на ней в такси, но долг возвращать не собиралась. В её отношении было возбуждено исполнительное производство, она не открывала дверь своей квартиры, чтобы приставы не смогли её оповестить.