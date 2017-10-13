Рустэм Хамитов поздравил с юбилеем известную башкирскую актрису Нурию Ирсаеву

Она является титулованной представительницей российского театра — народной артисткой РСФСР, заслуженной и народной артисткой Башкирской АССР, народной артисткой Республики Татарстан. Она лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, премии им. Акмуллы, награждена серебряной медалью им. народного артиста РСФСР А. Д. Попова.

С юбилеем актрису поздравил глава республики Рустэм Хамитов.

«Ваша творческая биография как яркий пример многолетнего служения театральному искусству республики вызывает глубокое уважение. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, активного долголетия и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме главы региона.

Нурия Исхаковна Ирсаева родилась 13 октября 1942 года в селе Канбеково Миякинского района Башкирской АССР. В 1965 году окончила театральный факультет Уфимского училища искусств, училась на курсе Шамиля Рахматуллина. Ее педагогами были также корифеи театра Зайтуна Бикбулатова и Рим Сыртланов. Позже, в 1987 году, получила образование в Уфимском государственном институте искусств. С 1969 года входит в Союз театральных деятелей Башкортостана и России.

После завершения училища стала работать в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури и связана со сценой уже полвека. Нурия Ирсаева впервые дебютировала на сцене Башакадемтеатра в спектакле «И вновь встречаются друзья» по пьесе Алексея Арбузова, где она сыграла роль Алены. Далее последовали роли Веры в пьесе Сергея Кайтова «Дети мои» в постановке режиссера Шауры Муртазиной, Галиябану в одноименной мелодраме Мирхайдара Файзи, Сарвар в «Башмачках» Хабибуллы Ибрагимова, Ильгизы в «Матери ждут своих сыновей» Асхата Мирзагитова, Галии в «Неотосланных письмах» Гаделя Кутуя, Майсары в «Голубой шали» Карима Тинчурина и многие другие. Она сыграла образы главных героев во многих спектаклях по пьесам Мустая Карима, Нажипа Асанбаева, Хеллы Вуолийоки, Раффи Шарта.

Искусство Нурии Ирсаевой очень многопланово. Сыгранные ею многочисленные роли гармонично сочетают глубину реалистического анализа с духовной утонченностью. Незаурядному дарованию актрисы свойственны тонкий лиризм, поэтичность и чувственность, высокая музыкальность. В своей работе Нурия Ирсаева в полной мере использует традиции башкирской сцены, фольклора и народного исполнительства.

На протяжении многих лет Нурия Ирсаева, будучи ведущей актрисой башкирской сцены, своим искусством радует зрителей не только нашей республики и страны, но и зарубежья. Поклонники открыли для себя новую грань ее таланта — Нурия Исхаковна попробовала себя в режиссуре. Она успешно поставила на сцене Стерлитамакского башкирского драматического театра спектакль «Галиябану» по пьесе Мирхайдара Файзи. До этого была постановка спектакля Фатхи Бурнаша «Молодые сердца» в Туймазинском драматическом театре.

Нурия Исхаковна сыграла и главные роли в полнометражных кинофильмах — Нажию в мосфильмовской картине «Возвращение чувств» и Ирину в фильме «Двое на земле» киностудии имени М. Горького.

По словам Нурии Ирсаевой, у нее было не так много спектаклей, но все они были достойными. Плодотворным и долговечным стал сценический дуэт Нурии Ирсаевой и Фидана Гафарова, который отметил свой юбилей накануне. Этот дуэт длится уже многие годы, и их общее творчество неотделимо от Башкирского академического театра драмы.