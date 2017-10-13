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09:04 (мск), источник: Om1.ru

Пеликаны начали улетать с острова в Омской области

Птица отправились в теплые края, в Индию и Иран, на зимовку. Возможно, они вернутся весной, если их острова к тому времени окончательно не разрушаться.

В начале октября сотрудники бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира» провели рейд по «Пеликаньим островам», природному заказнику регионального значения.

Специалисты проверили акваторию озера Тенис, Салтаим и другие прилегающие воды. Оказалось, что с приходом осени пеликаны покинули Омскую область и улетели на юг, в теплые края. У озер пока остались чайки, различные утки, лебеди кликуны, орлан-белохвост.

В заказнике специалисты не заметили никаких нарушений, жизнь здесь мирно текла своим чередом.

Как пояснили в Минприроды, в дальнейшем планируется организовать наблюдения за островами и живущими на них птицами.

Напомним, северо-восточная часть озера Тенис была признана заказником в 2013 году. В 80-е годы это озеро облюбовала колония краснокнижных кудрявых пеликанов. Сибирь стала им домом, здесь они гнездились и выводили птенцов, а зимой улетали в Индию и Иран. Эта колония пеликанов — самая северная в мире.

В последнее время существование птиц под угрозой. Естественные острова, на которых они гнездились и выращивали потомство, почти разрушились от воды. Ученые предположили, что причина в резком повышении уровня воды из-за сломанной плотины между озером и рекой Тенис. Также внесли свою лепту и рыбаки, которые недовольны соседством с птицами — каждый пеликан за день может съесть до 9 килограмм карасей.

Прошлым летом омские учёные из настила и брёвен сами сделали несколько плавучих конструкций для птиц, но их сломало паводком. Орнитологи предлагают построить новый плот, из современных материалов, с солнечными батареями и камерами видеонаблюдения, но очень дорогой, ученым придется вновь рассчитывать только на себя, помощи ждать неоткуда.

 — Пеликаны, которые родились здесь, могут вернуться, — уверен орнитолог Сергей Соловьёв. — Они будут прилетать каждую весну и смотреть, есть ли место для гнездовки.
В запасе у нас ещё примерно лет пять.

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