Пеликаны начали улетать с острова в Омской области
Птица отправились в теплые края, в Индию и Иран, на зимовку. Возможно, они вернутся весной, если их острова к тому времени окончательно не разрушаться.
Птица отправились в теплые края, в Индию и Иран, на зимовку. Возможно, они вернутся весной, если их острова к тому времени окончательно не разрушаться.
В начале октября сотрудники бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира» провели рейд по «Пеликаньим островам», природному заказнику регионального значения.
Специалисты проверили акваторию озера Тенис, Салтаим и другие прилегающие воды. Оказалось, что с приходом осени пеликаны покинули Омскую область и улетели на юг, в теплые края. У озер пока остались чайки, различные утки, лебеди кликуны,
В заказнике специалисты не заметили никаких нарушений, жизнь здесь мирно текла своим чередом.
Как пояснили в Минприроды, в дальнейшем планируется организовать наблюдения за островами и живущими на них птицами.
Напомним,
В последнее время существование птиц под угрозой. Естественные острова, на которых они гнездились и выращивали потомство, почти разрушились от воды. Ученые предположили, что причина в резком повышении уровня воды
Прошлым летом омские учёные из настила и брёвен сами сделали несколько плавучих конструкций для птиц, но их сломало паводком. Орнитологи предлагают построить новый плот, из современных материалов, с солнечными батареями и камерами видеонаблюдения, но очень дорогой, ученым придется вновь рассчитывать только на себя, помощи ждать неоткуда.
— Пеликаны, которые родились здесь, могут вернуться, — уверен орнитолог Сергей Соловьёв. — Они будут прилетать каждую весну и смотреть, есть ли место для гнездовки.
В запасе у нас ещё примерно лет пять.