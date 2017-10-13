Назван средний возраст самых красивых людей

Источник: РИА "Новости"

Специалисты из Бостонского университета сравнили знаменитостей, имена которых были внесены в списки самых красивых людей по версии журнала People 1990 и 2017 годов.

Результаты показали, что почти за 30 лет средний возраст людей, считавшихся самыми красивыми, вырос с 33,2 до 38,9 года, пишет The Telegraph.

Возраст увеличился благодаря тому, что в этом году в списке оказались 59-летние актрисы Шэрон Стоун и Мишель Пфайффер, а также 49-летняя Джулия Робертс, которая и вовсе была признана самой красивой женщиной в мире. Стоит отметить, что эти же знаменитости присутствовали в списке 1990 года.

Исследование также показало, что все больше предпочтений в красоте отдаются темным оттенкам кожи: если в 1990 году 88% в списке составляли знаменитости со светлой кожей, то в 2017 году этот показатель снизился до 70,4%.