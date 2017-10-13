Синоптики прогнозируют в области дождливые выходные
Предстоящие выходные в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
Предстоящие выходные в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В субботу и воскресенье, 14 и 15 октября, в регионе ожидается облачная погода и дожди. Их вероятность составляет 72−87%. В светлое время суток воздух прогреется до +16°С.
Ночью столбики термометров покажут +7… 12 °C. Ветер — западный,