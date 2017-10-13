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09:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в области дождливые выходные

Предстоящие выходные в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 769 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Калининград.Ru

В субботу и воскресенье, 14 и 15 октября, в регионе ожидается облачная погода и дожди. Их вероятность составляет 72−87%. В светлое время суток воздух прогреется до +16°С.

Ночью столбики термометров покажут +7… 12 °C. Ветер — западный, юго-западный, 5−8 метров в секунду.

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