За одну ночь рабочие заасфальтировали почти всю разрытую улицу Светланскую во Владивостоке

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Владивосток, 13 октября, PrimaMedia.

Частично закрытая на ремонт с середины сентября дорога по улице Светланской во Владивостоке полностью открылась для проезда машина по всем полосам, сообщает корр. ИА PrimaMedia. Как пояснили в пресс-службе администрации города, рабочим осталось уложить два слоя асфальта, но перекрывать дорогу ради этого уже не планируется. Работать будут по ночам.

— Хотя сейчас уже температуры постепенно опускаются до нуля, проводить дорожные работы еще можно при соблюдении необходимых условий. Подложка, на которое кладут покрытие, должна быть подготовлена, слой асфальта должен составлять не менее 5 см, а укладывать его можно только на сухое полотно, — рассказали в пресс-службе.

В связи с этим вчера, 12 октября, рабочие были вынуждены провести выемку грунта на участке протяжённостью около 80 метров, выполнить работы по замене земляного полотна, устройству основания и дорожного покрытия повторно. Специалисты отдела технического надзора вынесли предписание работы переделать в связи с тем, что после прошедшего накануне дождя основание дороги было влажным. Это противоречит требованиям строительных норм. К настоящему моменту работы выполнены, нижний слой дорожного покрытия уложен, и подрядная организация планирует приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Для выполнения оставшейся части работ — укладки последних слоев асфальта — перекрывать дорогу больше не планируется. Однако, если это все-таки потребуется, администрация сообщит об этом отдельно.

Пара небольших участков дороги, которые приходится объезжать водителям, остались на перекрестках Светланской с Уборевича и с Лазо, однако утром в пятницу серьезных заторов по центральной улице не наблюдалось. Также рабочие продолжают менять основание ливневых стоков у края дороги около здания пограничного управления ФСБ по Приморью.

«Сегодня планирует завершить укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на перекрёстке улиц Светланской и Уборевича протяженностью около 10 метров. После этого начнётся асфальтирование выравнивающим слоем на всю ширину проезжей части», — рассказал представитель подрядной организации ООО «ФедералСтрой».

Напомним, работы по демонтажу трамвайных путей на Светланской начались 13 сентября. В них входила замена основания и восстановление нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом работ станет укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона и нанесение дорожной разметки.

В течение всего времени по вчерашний день движение на участках дороги от остановки ДВГТУ до центральной площади города осуществлялось по одной полосе в каждую сторону. Изначально планировалось завершить все земляные работы до конца сентября, но сроки немного затянулись.