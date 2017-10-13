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08:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Велосипедисты закрывают сезон во Владивостоке

Большой велосипедный праздник пройдет 21 октября в ТРЦ «Черёмушки», он будет приурочен к окончанию теплого времени года и сезону активных велопрогулок в целом, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Площадкой для мероприятия в этот раз стал крытый паркинг, что делает его практически независимым от капризов погоды и температуры на улице (средняя температура внутри не менее 16 градусов). На нем разместятся как инфраструктурные, так и развлекательные площадки, будет установлено музыкальное оборудование, приглашен DJ, оборудована зона отдыха и сидячие места, привезут велопарковки, для дополнительного освещения развесят более 1 км теплых гирлянд. Всего на празднике будет функционировать порядка 14 различных площадок, как с велосипедной тематикой, так и отвлеченных от нее, гонки на велосипедах и гироскутерах по крытому паркингу, рыцарские турниры на велосипедах, квест по торговому центру, бесплатная веломастерская и еще множество других. Кроме всего прочего, в этот день въезд на крытый паркинг будет абсолютно бесплатным.

Организаторы обещают, что на мероприятии будет интересно даже тем, у кого нет своего велосипеда, а если кто-то все-таки решит приобщиться, то там же будет работать полноценный прокат велосипедов.

«Мы стараемся разнообразить площадки, чтобы они были интересны не только велосообществу, чтобы люди приходили, допустим, просто поиграть в бамперболл, проникались нашей атмосферой, и в следующем году участвовали уже полноценно.» — рассказал Вадим Чернов, один из организаторов праздника.

Для самых маленьких (от 1,5 до 5 лет) будет работать зона с беговелами, где каждый малыш сможет попробовать проехать трассу, а родители, при желании, записать малыша на дальнейшие занятия.

Одним из главных событий праздника станет велозаезд по перекрытым улицам города, маршрут будет пролегать по улицам района Чуркин. Начала сбора в 11:00, в 11:50 состоится официальное открытие праздника.

«Велозаезд — это уже традиционное событие. На час в год велосипедистам дают “чистые дороги”, для нас это правда праздник. Всегда катаемся в центре, а в этом году первый раз на Чуркине, думаю будет очень интересно.» — Савенко Антон, руководитель молодежного проекта «Сам Себе Велосипед» и координатор мероприятия.

Крытый паркинг на день превратится в зону праздника, на который приглашаются все желающие — от самых маленьких и не имеющих своего велосипеда, до уже опытных велолюбителей.

Михаил Грач.

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