Строителям Керченского моста покажут мюзикл «Мост над рекой»

Об этом сообщил директор музтеатра Александр Вишневый.

Действие мюзикла «Мост над рекой» (композитор К. Брейтбург, либретто С. Сашин) разворачивается в начале 50-х годов прошлого столетия в колхозах Степной и Заречный. Это бывшие казачьи станицы, находящиеся по обеим сторонам речки Белой, мост через которую не был построен из-за войны и из-за распрей казаков. А также в цыганском таборе, расположившемся рядом с одним из колхозов.

При желании можно провести параллели с сюжетом. Мост соединяет два берега. По пьесе два когда-то поссорившихся села благодаря мосту соединяются и дальше будут счастливы.

Мост над рекой мы строили всем миром!

Мост над рекой связал нас навсегда!

Мост над рекой — чтоб счастье людям было.