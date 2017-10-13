Строителям Керченского моста покажут мюзикл «Мост над рекой»
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым планирует показать строителям Керченского моста премьеру 63-го сезона — мюзикл «Мост над рекой».
Государственный академический музыкальный театр Республики Крым планирует показать строителям Керченского моста премьеру 63-го сезона — мюзикл «Мост над рекой».
Об этом сообщил директор музтеатра Александр Вишневый.
Действие мюзикла «Мост над рекой» (композитор К. Брейтбург, либретто С. Сашин) разворачивается в начале 50-х годов прошлого столетия в колхозах Степной и Заречный. Это бывшие казачьи станицы, находящиеся по обеим сторонам речки Белой, мост через которую не был построен
При желании можно провести параллели с сюжетом. Мост соединяет два берега. По пьесе два
Мост над рекой мы строили всем миром!
Мост над рекой связал нас навсегда!
Мост над рекой — чтоб счастье людям было.
В родном краю на долгие года! Это слова из финальной песни мюзикла. Как нельзя кстати после установки арок моста в Керченском проливе.